Oglas

JAVNI POZIV

Zagrebačka županija dodjeljuje gotovo 400.000 eura za 160 programa udruga u kulturi

author
Hina
|
20. velj. 2026. 13:34
Euro
Ilustracija / Unsplash

Zagrebačka županija izvijestila je da dodjeljuje gotovo 380.000 eura za 160 programa udruga u kulturi, poput kulturno-umjetničkih društava, pjevačkih sastava, kazališta te brojnih drugih.

Oglas

Sredstava se dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva za programe u kulturi za što je u 2026. za provedbu ukupno 260 programa osigurano 664.500 eura, a Županija je proteklog tjedna dodijelila 290.000 eura vrijedne ugovore za stotinjak programa ustanova u kulturi, naglasili su u priopćenju.

Ugovori će na adrese udruga doći poštom kroz sljedećih nekoliko dana, a nekolicini predstavnika udruga ugovori su dodijeljeni na prigodnom prijemu u Zagrebačkoj županiji.

Govoreći o ulaganjima u kulturu, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec istaknuo je da sredstva iz godine u godinu rastu, a ove u odnosu na prošlu za čak 220.000 eura.

"To je na neki način poticaj našim ustanovama i udrugama u kulturi da prijavljuju što kvalitetnije projekte i na taj način obogaćuju kulturnim sadržajima život stanovnika u gradovima i općinama Zagrebačke županije", rekao je Kolarec.

Najavio je da će Županija u ovoj godini raspisati i javni poziv za dodatne programe u kulturi u vrijednosti 150.000 eura koji će biti namijenjen udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama koje doprinose očuvanju kulturne baštine.

Tajnica KUD-a Nova zora iz Donje Lomnice, Zlatica Krznarić istaknula je da kulturno-umjetnički amaterizam počiva na djeci i mladima, a zahvaljujući dobivenim sredstvima "govor, pjesma, ples, narodna nošnja i tamburica čuju se i vide i izvan granica naše zemlje".

Samoborska udruga Cirkultura već 15 godina uz podršku Zagrebačke županije provodi program "Cirkuliranje" namijenjen edukaciji i promociji cirkuskih vještina i organizira Cirkuski ulični festival CU'FUS u Samoboru, na koji ove godine, prema riječima predsjednika Udruge Matije Vuletića, planira pozvati i artiste iz Francuske, Italije i SAD-a, istaknuli su iz Županije.

Udruga božićnih jaslica predstavlja hrvatsku sakralnu baštinu, a božićne jaslice Perice Novosela posljednjih pet godina izlažu se na izložbi "100 jaslica u Vatikanu".

Udruga Ekomuzej Bistra istražuje, dokumentira i prezentira lokalno nasljeđe bistranskoga kraja, a ove godine obilježava deset godina rada.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Zagrebačka županija kultura

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ