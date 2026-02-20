Zagrebačka županija dodjeljuje gotovo 400.000 eura za 160 programa udruga u kulturi

Sredstava se dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva za programe u kulturi za što je u 2026. za provedbu ukupno 260 programa osigurano 664.500 eura, a Županija je proteklog tjedna dodijelila 290.000 eura vrijedne ugovore za stotinjak programa ustanova u kulturi, naglasili su u priopćenju.