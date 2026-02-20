Zagrebačka županija dodjeljuje gotovo 400.000 eura za 160 programa udruga u kulturi

Zagrebačka županija izvijestila je da dodjeljuje gotovo 380.000 eura za 160 programa udruga u kulturi, poput kulturno-umjetničkih društava, pjevačkih sastava, kazališta te brojnih drugih.
Sredstava se dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva za programe u kulturi za što je u 2026. za provedbu ukupno 260 programa osigurano 664.500 eura, a Županija je proteklog tjedna dodijelila 290.000 eura vrijedne ugovore za stotinjak programa ustanova u kulturi, naglasili su u priopćenju.
Ugovori će na adrese udruga doći poštom kroz sljedećih nekoliko dana, a nekolicini predstavnika udruga ugovori su dodijeljeni na prigodnom prijemu u Zagrebačkoj županiji.
Govoreći o ulaganjima u kulturu, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec istaknuo je da sredstva iz godine u godinu rastu, a ove u odnosu na prošlu za čak 220.000 eura.
"To je na neki način poticaj našim ustanovama i udrugama u kulturi da prijavljuju što kvalitetnije projekte i na taj način obogaćuju kulturnim sadržajima život stanovnika u gradovima i općinama Zagrebačke županije", rekao je Kolarec.
Najavio je da će Županija u ovoj godini raspisati i javni poziv za dodatne programe u kulturi u vrijednosti 150.000 eura koji će biti namijenjen udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama koje doprinose očuvanju kulturne baštine.
Tajnica KUD-a Nova zora iz Donje Lomnice, Zlatica Krznarić istaknula je da kulturno-umjetnički amaterizam počiva na djeci i mladima, a zahvaljujući dobivenim sredstvima "govor, pjesma, ples, narodna nošnja i tamburica čuju se i vide i izvan granica naše zemlje".
Samoborska udruga Cirkultura već 15 godina uz podršku Zagrebačke županije provodi program "Cirkuliranje" namijenjen edukaciji i promociji cirkuskih vještina i organizira Cirkuski ulični festival CU'FUS u Samoboru, na koji ove godine, prema riječima predsjednika Udruge Matije Vuletića, planira pozvati i artiste iz Francuske, Italije i SAD-a, istaknuli su iz Županije.
Udruga božićnih jaslica predstavlja hrvatsku sakralnu baštinu, a božićne jaslice Perice Novosela posljednjih pet godina izlažu se na izložbi "100 jaslica u Vatikanu".
Udruga Ekomuzej Bistra istražuje, dokumentira i prezentira lokalno nasljeđe bistranskoga kraja, a ove godine obilježava deset godina rada.
