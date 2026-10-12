MENTALNO ZDRAVLJE U FOKUSU
Dramska prvakinja ZKM-a Doris Šarić Kukuljica među nagrađenima: Završio Playbox Shorts, festival koji je okupio tisuće posjetitelja
Četiri dana programa, 22 filma, pet zagrebačkih lokacija i dva glazbena događanja obilježili su četvrto izdanje Playbox Shorts Film Festivala.
Svečanom dodjelom nagrada i glazbenim nastupom Luke Ćevida završeno je četvrto izdanje Playbox Shorts Film Festivala, održano od 7. do 10. listopada u Zagrebu. Tisuće posjetitelja tijekom četiri dana uživale su u filmskom i glazbenom programu na pet lokacija diljem grada, a među ovogodišnjim dobitnicima nagrada našla su se i poznata imena hrvatskog glumišta, uključujući dramsku prvakinju Zagrebačkog kazališta mladih Doris Šarić Kukuljicu i glumca Ljubomira Kerekeša.
Ovogodišnje izdanje donijelo je ukupno 22 filma, od kojih su četiri prikazana izvan konkurencije, dok se preostalih 18 natjecalo za brojne festivalske nagrade. Program je okupio mlade filmske autore iz različitih zemalja, a uz projekcije održana su i dva glazbena događanja.
Festival je započeo 7. listopada koncertom kantautorice Lu Jakelić u zagrebačkom Boogaloou, dok je svečano otvorenje održano dan kasnije u CineStaru Novi Zagreb, uz brojne uzvanike, filmske autore, glumce i predstavnike kulturnog života. Natjecateljski program nastavljen je u Kaptol Boutique Cinema, gdje je publika tijekom posljednja dva festivalska dana imala priliku pogledati međunarodna kratkometražna filmska ostvarenja.
Poseban naglasak ovogodišnjeg izdanja stavljen je na mentalno zdravlje mladih, temu koja se provlačila kroz filmski program i popratna događanja. Kroz filmske priče otvorena su pitanja usamljenosti, društvenih očekivanja, međuljudskih odnosa i izazova s kojima se suočavaju mlade generacije.
Poznata glumačka imena među nagrađenima
O najboljim filmovima i pojedinačnim ostvarenjima odlučivao je stručni žiri u sastavu redateljica Ivona Juka, snimatelj Edib Ahmetašević i glumac Marko Petrić.
Glavnu nagradu za najbolji film osvojio je All Inclusive redatelja Mihaela Furjana. Uz festivalsko priznanje, pobjedničkom filmu pripao je i vaučer za najam filmske opreme u vrijednosti od 1.000 eura, koji je osigurao partner Napravi film d.o.o.
Film All Inclusive osvojio je i nagradu za najbolju mušku ulogu, koju je ostvario Ljubomir Kerekeš, kao i nagradu za najbolju montažu, dodijeljenu Renatu Gorupecu.
Nagrada za najbolju žensku ulogu pripala je Justini Vojaković Fingler za film Aprililili. Nagradu za najbolju mušku sporednu ulogu ravnopravno su osvojili Goran Bogdan i Darko Janeš, dok je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu pripala dramskoj prvakinji ZKM-a Doris Šarić Kukuljica za film Welcome Home.
Nagradu za najbolju fotografiju osvojio je Tadej Vintar za film Welcome Home, a posebno priznanje žirija dodijeljeno je filmu Magid zbog dramaturgije, glume i vizualnog izraza.
Svečana dodjela nagrada održana je 10. listopada u Kaptol Boutique Cinema, a završnicu festivala obilježio je glazbeni nastup Luke Ćevida.
Četiri dana filma i susreta mladih autora
Playbox Shorts i ove je godine okupio filmske autore, glumce i druge profesionalce iz filmske industrije, pružajući mladim stvarateljima priliku da svoje radove predstave međunarodnoj publici i razmijene iskustva s kolegama.
Uz natjecateljski program prikazani su i filmovi izvan konkurencije, među kojima su bila ostvarenja nastala u produkciji udruge Playbox Production. Festival je tako, uz međunarodni program, predstavio i rad domaćih mladih autora i filmskih ekipa.
Četvrto izdanje zaključeno je dodjelom nagrada i glazbenim programom, a peto, jubilarno izdanje Playbox Shorts Film Festivala održat će se od 14. do 16. listopada 2027. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare