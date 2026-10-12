Dramska prvakinja ZKM-a Doris Šarić Kukuljica među nagrađenima: Završio Playbox Shorts, festival koji je okupio tisuće posjetitelja

Svečanom dodjelom nagrada i glazbenim nastupom Luke Ćevida završeno je četvrto izdanje Playbox Shorts Film Festivala, održano od 7. do 10. listopada u Zagrebu. Tisuće posjetitelja tijekom četiri dana uživale su u filmskom i glazbenom programu na pet lokacija diljem grada, a među ovogodišnjim dobitnicima nagrada našla su se i poznata imena hrvatskog glumišta, uključujući dramsku prvakinju Zagrebačkog kazališta mladih Doris Šarić Kukuljicu i glumca Ljubomira Kerekeša.