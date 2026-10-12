neobična pojava
VIDEO / Kamere pod Antarktikom snimile "prst smrti": Zamrzne sve što dotakne
"Najzlokobniji komad leda koji sam ikada vidio", opisao je jedan gledatelj neobičnu pojavu u dubinama ledenih voda Antarktike.
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Pod debelim ledom u moru oko Antarktike kamere su zabilježile neobičnu pojavu koja je dobila jeziv naziv „prst smrti”.
Naime, u ledenim vodama s ledene ploče koja pluta na površini povremeno se prema morskom dnu spušta svojevrsni ledeni stalaktit, nalik prstu, koji zamrzava sve što dotakne.
Ta se pojava na engleskom naziva „brinicle”, a naziv je nastao spajanjem riječi „brine” (slana voda, salamura) i „icicle” (ledenica).
Do pojave dolazi kada se morska voda smrzava na površini, pri čemu se sol odvaja od leda. Tako ispod ledene ploče nastaje iznimno hladna voda s visokom koncentracijom soli.
Takva je voda gušća od okolne morske vode pa počinje tonuti prema dnu. Istodobno se oko nje stvara ledena cijev koja se postupno spušta prema morskom dnu.
Kada „prst smrti” dotakne morsko dno, može se nastaviti širiti njegovom površinom i zamrzavati organizme koji mu se nađu na putu.
Neki organizmi uspiju pobjeći, dok drugi ostaju zarobljeni u ledu.
Kako sve to izgleda, snimile su kamere BBC Eartha.
Snimka prikazuje kako se ledena tvorevina polako spušta prema dnu, dok se morske zvijezde i drugi organizmi pokušavaju maknuti s njezina puta.
Komentari ispod snimke vrlo su različiti.
Nekima cijeli prizor djeluje zastrašujuće. Jedan je gledatelj „prst smrti” opisao kao „najzlokobniji komad leda koji sam ikada vidio”.
Drugi su zaprepašteni prizorima morskih zvijezda koje pokušavaju pobjeći.
„Bježi! Bježi! Vičem na ekran”, priznao je jedan od njih.
Neke je pak ova pojava fascinirala.
„Biologija je fascinantna”, napisao je jedan gledatelj, dok je drugi istaknuo koliko je teško povjerovati da takav prizor postoji u prirodi.
Mnogi su komentatori pohvalili i samu snimku.
„Kvaliteta podvodnih snimaka je nevjerojatna”, napisao je jedan od njih.
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