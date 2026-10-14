Dijete vas je upravo pitalo odakle dolaze bebe. Evo što mu trebate odgovoriti

„Osnovni odgovor koji preporučujem roditeljima glasi: 'To je odlično pitanje! Baš mi je drago što si me to pitao ili pitala! Sve je građeno od stanica, a dvije stanice koje su potrebne za nastanak bebe jesu spermij i jajna stanica'“, objasnila je stručnjakinja, koja nudi i besplatne materijale za razgovor o temama poput nastanka beba.