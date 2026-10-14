"Jako dobro pitanje..."
Dijete vas je upravo pitalo odakle dolaze bebe. Evo što mu trebate odgovoriti
Bivša nastavnica spolnog odgoja objašnjava kako odgovoriti na ovo pitanje.
Nikada neću zaboraviti trenutak kada me kći pitala odakle dolaze bebe, piše Natasha Hinde za Huffington Post.
Bilo je oko 20:30, a ona je već bila ušuškana u krevetu i spremna za spavanje. Onako kako to samo znatiželjno četverogodišnje dijete zna (i u očitom posljednjem pokušaju da odgodi odlazak na spavanje), upitala me: „Mama, odakle zapravo dolaze bebe?“
„To je jako dobro pitanje!“, odgovorila sam. I tako je započelo moje objašnjenje, doduše prilično kratko i jednostavno, o tome kako se jajna stanica i spermij susreću, spajaju i zatim nastaje beba.
Činilo se da je odgovorom sasvim zadovoljna, nije postavljala dodatna pitanja i pet minuta poslije već je čvrsto spavala. Uf, dobro je prošlo.
Vjerojatno nikoga neće iznenaditi da je pitanje „Odakle dolaze bebe?“ proglašeno najtežim dječjim pitanjem na koje roditelji moraju odgovoriti. Među ostalim izazovnim pitanjima našla su se i „Zašto nas Mjesec prati?“ te „Što se događa kada umremo?“.
Prema istraživanju koje je brend Mr Men Little Miss proveo među 1000 roditelja u Ujedinjenom Kraljevstvu, petogodišnjaci su se pokazali najznatiželjnijima. Čak 30 posto roditelja izjavilo je da su njihova djeca u toj dobi postavljala više pitanja nego u bilo kojem drugom razdoblju ranog djetinjstva.
Zašto je roditeljima teško odgovoriti na ovo pitanje?
„Kao odrasli znamo da mnoge bebe nastaju spolnim odnosom, pa kada nam malo dijete postavi ovo pitanje, automatski pomislimo da mu moramo objasniti što je seks“, rekla mi je Hema.
„Ali to jednostavno nije točno! Ne nastaju sve bebe kao rezultat spolnog odnosa.“
Objasnila je da djeca svakodnevno primjećuju nove stvari i da „jednog dana shvate da se pojavila nova beba, pa iz iskrene znatiželje postave pitanje: 'Odakle dolaze bebe?'“.
„Ona doista nemaju pojma odakle bebe dolaze, pa postavljaju to pitanje baš kao što bi pitala o bilo kojoj drugoj temi koja ih zanima.“
Savjetuje roditeljima da budu spremni odgovoriti na to pitanje već kada njihova djeca navrše otprilike četiri godine.
„Tako ćete ga očekivati i moći ćete ih odmah pohvaliti što su ga postavila. Zbog toga će se mala djeca osjećati jako dobro i bit će sretna što su se upravo vama, svojim roditeljima, obratila s pitanjem jer ste ih pohvalili“, dodala je.
Kako odgovoriti na pitanje: „Odakle dolaze bebe?“
Dobra je vijest da uopće ne morate razgovarati o seksu, a cijelo objašnjenje može trajati samo 30 sekundi.
„Osnovni odgovor koji preporučujem roditeljima glasi: 'To je odlično pitanje! Baš mi je drago što si me to pitao ili pitala! Sve je građeno od stanica, a dvije stanice koje su potrebne za nastanak bebe jesu spermij i jajna stanica'“, objasnila je stručnjakinja, koja nudi i besplatne materijale za razgovor o temama poput nastanka beba.
„Odatle možete nastaviti razgovor. Možete objasniti da jajna stanica nimalo ne nalikuje kokošjem jajetu, da će se stanice razvijati u maternici tijekom devet mjeseci ili pitati dijete želi li vidjeti fotografije iz vremena kada je bilo novorođenče.
Sve su to fascinantne informacije za koje djeca ne znaju kako pitati, ali ih silno žele saznati.“
Ako želite nastaviti razgovarati o toj temi kod kuće, možete posegnuti i za knjigama poput What Makes a Baby? (Kako nastaje beba?), koju roditelji opisuju kao „uključivu“, „zabavnu“, „živopisnu“ i „izvrsnu knjigu za mnoštvo različitih oblika obitelji“.
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