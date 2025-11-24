Građani se žale na ugostitelje, oni odgovaraju: "Mi preskupi? Pa inflacija nam je sve pojela"

"Takav rast troškova, uvećan po svim parametrima, je trebalo implementirati u cijenu našeg konačnog proizvoda, pritom uzimajući u obzir primjedbe u javnosti da smo skupi, odnosno ostati cjenovno pristupačni. Vratili su se i gosti manje platežne moći, a kada govorimo o cijenama, samo formiranje cijena je u nekim slučajevima otišlo ukrivo pa se događalo da jednostavni objekti poput fast fooda izjednače cijene s pizzerijom. U svemu tome se nama, ugostiteljima i turističkim djelatnicima, učestalo i stalno komuniciralo samo u jednom smjeru, a to je da smo preskupi. To je stvar percepcije utjecaja raznih čimbenika i definitivno se ne može tako jednoznačno razumjeti. Jedno je neopravdano podizanje cijena, a drugo je pokušati održivo poslovati", objašnjava Margan i dodaje: