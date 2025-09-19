Europski grad proglašen najsretnijim mjestom na svijetu za posjetiti. Obožavaju ga i Hrvati

Pixabay

Putovanja ponekad mogu biti stresna. Iako se isplati proći kroz nekoliko napornih dana kako bismo otkrili mjesto koje nam može promijeniti život, nismo uvijek u potrazi za takvom transformacijom. Ponekad jednostavno želimo odmor koji će nam pomoći da se opustimo i vratimo kući s osmijehom na licu.

Upravo za takve putnike agencija za joga-putovanja BookRetreats razvila je Indeks sreće na odmoru. Istraživanje je usporedilo 47 popularnih svjetskih destinacija prema pet ključnih kriterija - broju sunčanih sati, kvaliteti sna, zdravoj prehrani, dostupnosti prirode i mogućnostima za vježbanje, prenosi Time Out.

Nakon detaljne analize podataka, portugalska prijestolnica Lisabon zauzela je prvo mjesto kao najsretniji grad za posjet. Prema BookRetreatsu, Lisabon se ističe po više čimbenika koji pridonose dobrom osjećaju, a kao posebna prednost navodi se hrana. Gastronomska ponuda portugalske prijestolnice, bogata zdravim restoranima, svrstala ju je na visoko drugo mjesto u toj kategoriji.

Grad je opisan kao kompaktan i lak za pješačenje, a iako strme ulice mogu biti izazovne nakon obilnog obroka, pomažu u održavanju forme.

Lisabon se može pohvaliti obiljem zelenih površina – gotovo četiri puta više nego Madrid – te s impresivnih 2828 sunčanih sati godišnje. Ukratko, grad ostvaruje visoke rezultate u svim kategorijama Indeksa sreće, što ga čini jasnim pobjednikom.

Zanimljivosti o Lisabonu

Jedan od najstarijih gradova u Europi – prvi tragovi naselja datiraju oko 1200. g. pr. Kr., kada su ga naselili Feničani.

Druga najstarija prijestolnica Europe – nakon Atene, Lisabon se često navodi kao druga najstarija europska prijestolnica koja i danas ima isti status.

Grad na sedam brežuljaka – Lisabon je izgrađen na sedam brežuljaka, s uskim i strmim ulicama, popločanima stepenicama i brojnim vidikovcima (miradouros) s kojih se pružaju spektakularni pogledi.

Na rijeci i moru – jedini je europski glavni grad smješten na ušću velike rijeke (Tejo/Tagus) i u neposrednoj blizini Atlantskog oceana.

Potres 1755. godine – veliki potres gotovo je u potpunosti uništio Lisabon; obnova pod vodstvom markiza de Pombala donijela je prve velike urbanističke reforme i pionirske pokušaje seizmički otporne gradnje.

Kula Belém – simbol pomorskog doba i portugalskih otkrića, s arhitekturom koja spaja manuelinski stil i maurske elemente.

Muzej pločica – Museu Nacional do Azulejo posvećen je tradicionalnim portugalskim pločicama (azulejos) koje su neizostavan dio kulturnog identiteta.

Tramvaj 28 – stari žuti tramvaj postao je turistička ikona; vozi kroz brda, uske ulice i povijesne četvrti poput Alfame.

Šarene fasade – grad je poznat po pročeljima ukrašenima keramičkim pločicama, od kuća i palača do crkava i stanica metroa.

Expo ’98 – svjetska izložba donijela je novo lice Lisabonu, s mostom Vasco da Gama i modernom četvrti Parque das Nações.

Helsinki i Orlando u vrhu

Na drugom mjestu našao se Helsinki, koji se posebno istaknuo po povezanosti s prirodom. Grad obiluje parkovima i drvoredima koji se prirodno stapaju sa šumskim stazama, a miran tempo života čini ga idealnim za opuštajući odmor.

Treće mjesto zauzeo je Orlando na Floridi. Premda je poznat po tematskim parkovima, grad nudi i brojne zelene površine, plaže i sunčane dane tijekom cijele godine.

TOP 5 najsretnijih destinacija Lisabon, Portugal Helsinki, Finska Orlando, Florida Atena, Grčka Edinburgh, Škotska