Pogled na neka od najikoničnijih europskih mjesta i hotela s TIME-ove liste World’s Greatest Places 2026. Europa nudi neke od najraznolikijih i najljepših prizora i iskustava na svijetu, od zadivljujućih alpskih eko-odmarališta i povijesnih hotela do neobičnih muzeja i kulturnih znamenitosti.

Najnovija TIME-ova lista World’s Greatest Places ističe neka od tih kultnih mjesta, uključujući održivi planinski hotel s panoramskim pogledom u Sloveniji do pažljivo prenamijenjenog Pullman vagona u Engleskoj, prenosi Euronews.

U nastavku su neka od najikoničnijih europskih mjesta koja su se našla na popisu.

Hotel Plesnik, Slovenija: hiper-lokalna održiva kuhinja i alpski pogledi

Hotel Plesnik, proglašen „Najboljim boutique hotelom na svijetu” od strane Luxury Travel Guidea 2016., smješten je u zaštićenoj ledenjačkoj dolini Logarskoj dolini, u blizini Kamniško-Savinjskih Alpa.

Ovaj boutique hotel s četiri zvjezdice i samo 42 sobe ima 700-godišnju obiteljsku tradiciju i snažnu posvećenost održivosti.

Stroga hiper-lokalna i zero-waste strategija hrane u restoranu Plesnik mijenja alpsku finu gastronomiju, koristeći lokalno ubrano i sezonsko bilje i namirnice iz okolne doline.

Gosti mogu očekivati degustacijske menije s divljim biljem, smrčcima uzgojenima iza hotela, fermentiranim svježim sirom (sirnek), sporo pečenom janjetinom i jajima s obližnjih farmi. Jelovnici se često prilagođavaju pašnjacima, kratkim alpskim ljetima i snježnim uvjetima.

Putnici mogu uživati i u spektakularnim planinskim pogledima, saunama okrenutima prema šumi, unutarnjem bazenu i jedinstvenom prirodnom jezercu u sklopu Alpine Eco Wellness centra, kao i u aktivnostima poput joge, planinarenja, biciklizma i badmintona.

Aliée Istanbul: moderna prenamjena u spoju s povijesnom arhitekturom

Nekadašnje vojno brodogradilište na Zlatnom rogu u Istanbulu, zatvoreno za javnost više od stoljeća, pretvoreno je u hotel Aliée Istanbul, otvoren u rujnu 2025.

Riječ je o jednoj od najznačajnijih suvremenih transformacija u gradu, s 22 servisirana apartmana i 100 soba koje nude sadržaje poput privatnih terasa, bazena u stilu lagune i bakrenih kada.

Hotel ima dvorište sa staklenim krovom i zidovima od kamena iz osmanskog razdoblja, uz stalne i rotirajuće umjetničke instalacije.

Gostima je omogućеn ekskluzivan pristup vodi brodom, kao i tečajevi veslanja i privatni izleti brodom.

Na raspolaganju je i golemi spa centar od 43.000 četvornih stopa s turskim hamamima, ruskom banjom, personaliziranim biohacking programima i krio-komorom, kao i pet specijaliziranih restorana – od neo-kabareta do klubova uz bazen.

Art Zoo Museum, Amsterdam: taksidermija i darvinovski obrat

Art Zoo Museum, smješten u jednoj od amsterdamskih kuća uz kanal iz 17. stoljeća, nudi jedinstveno iskustvo umjetničke taksidermije kroz niz životinja prikazanih u teatralnim scenama.

Projekt umjetnika Darwin, Sinke & van Tongeren djeluje poput modernog wunderkammera (kabinet čuda), spajajući dramatičnu umjetnost divljih životinja s klasičnom nizozemskom estetikom mrtve prirode.

Posjetitelji mogu vidjeti krokodila dugog gotovo 5 metara, geparda u skoku, šarene ptice i razjarene labudove, među stotinama drugih eksponata.

Muzej pritom poštuje stroge etičke standarde – svi primjerci dolaze od životinja iz zooloških vrtova koje su uginule prirodnom smrću.

U zanimljivom obratu, posjetitelji mogu ući u velike posebno izrađene kaveze kako bi promatrali postave, čime se preispituje tradicionalna perspektiva i ljudska odgovornost.

Blow Up Hall, Poljska: muzejski kurirano stanovanje i umjetnost u razvoju

Blow Up Hall u Poznanju inspiriran je istoimenim filmom iz 1996. te nudi interaktivne, visokotehnološke umjetničke instalacije. Nekadašnja pivovara iz 19. stoljeća pretvorena je u jedan od najavangardnijih boutique hotela u Poljskoj.

Poznat po iskustvu bez recepcije i ključeva, hotel nema ni brojeve soba. Gosti dobivaju iPhone pri dolasku i sami pronalaze i otključavaju svoje jedinstveno dizajnirane sobe.

Mogu uživati u rotirajućim umjetničkim instalacijama, uključujući interaktivnu pixel umjetnost Rafaela Lozano-Hemmera i radove poljskih umjetnika – od skulptura i keramike do fotografije.

U restoranu Arte poslužuje se spoj poljske i francuske kuhinje, s jelima koja uključuju lokalni ovčji sir, divlju ružu, ciklu, ukiseljene lješnjake i regionalne mesne specijalitete.

Love Malmö: europski skateboarding spomenik za sve generacije

Love Malmö je veliki skate park i trg u Malmöu u Švedskoj, inspiriran legendarnim Love Parkom iz Philadelphije.

Izgrađen prema originalnim nacrtima i uz korištenje materijala poput pločica, granitnih klupa i rubova, park slijedi koncept spolia – ponovne uporabe starih materijala.

Osim što je vrhunsko mjesto za skateboarding, predstavlja i interaktivni spomenik toj kulturi, privlačeći ljude svih generacija.

Za razliku od izoliranih skate parkova, Love Malmö funkcionira kao važan „treći prostor” koji okuplja zajednicu i dodatno učvršćuje reputaciju grada kao jednog od najprogresivnijih skate središta na svijetu.

Maid of Somerset: britanski Pullman šarm i nostalgični užitci

Maid of Somerset je prenamijenjeni Pullman vagon iz 1921., trajno smješten u sklopu The Creamery u Somersetu, UK.

Pretvoren u elegantni salon za popodnevni čaj, nudi luksuzno povijesno okruženje s vintage posuđem, mahagonijskim detaljima i neoklasičnim stilom.

Poseban jelovnik čajeva uključuje 11 vrsta vrhunskih čajeva, uz finger sendviče, domaći sir, džem od jagode i ruže, pogačice i kolače od naranče.

Pića uključuju pjenušavi Chardonnay i vina iz Južne Afrike.