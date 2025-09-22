Kako napraviti najbolji dresing za salatu: Ovo je tajni sastojak

Ilustracija / Pixabay / Ilustracija / Pixabay

Dresing od prepržene mente savršen je jer je, osim što je ukusan, zvuči otmjeno iako je zapravo jako jednostavan za napraviti. Sve što trebate je zagrijati ulje koje biste inače koristili za vinaigretu dok ne zatreperi, a zatim dodati sušenu mentu. Samo promatrajte kako cvrči i dodajte ostale sastojke za osvježavajući, živahan, "domaći" dresing kojim se lako pohvaliti.

Zašto je dresing od prepržene mente tako odličan

Sušena menta ima jači, koncentriraniji okus od svježe mente, koji je manje "mentolast", a više papren, zemljast i pomalo limunast. Kad je prepržite u vrućem ulju, iz nje izvučete sav taj okus i pretvorite ga u nešto mnogo bogatije i složenije nego da je samo umiješate. Dakle, osim što zvuči otmjenije, prženje mente zapravo je čini otmjenijom i puno ukusnijom, piše The Kitchn.

Probajte dodati i žlicu-dvije sezamovih sjemenki u ulje zajedno s mentom. Toplina oslobađa ulja iz sjemenki pa je njihov okus izraženiji, što dresingu daje bogatu, orašastu notu. Najbolji je dio cijele priče to što sve skupa traje manje od 5 minuta. Ako je cilj malo truda za puno rezultata, ova vinaigreta je pobjednica.

Kako napraviti dresing od prepržene mente

Prepržite mentu. Zagrijte 1/2 šalice (120 ml) maslinova ulja (ekstra djevičanskog) u malom loncu dok ne zatreperi, zatim maknite s vatre i dodajte 1 naribani češanj češnjaka, 2 žlice sezamovih sjemenki i 2 žlice sušene mente, lagano miješajući dok cvrči. Ostavite da se malo ohladi.



Napravite dresing. Ulijte mentino ulje u staklenku s poklopcem. Dodajte 1/2 šalice (120 ml) octa (obično koristim bijelo vinsko ili šampanjsko, ali poslužit će bilo koji koji volite!), žličicu-dvije Dijon ili krupnozrne gorušice i žličicu-dvije meda. Ako imate ljutiku, sitno je nasjeckajte i dodajte. Zatvorite staklenku i protresite dok dresing ne postane kremast i ujednačen.



Prilagodite po potrebi. Začinite košer soli i svježe mljevenim crnim paprom po ukusu. Po potrebi dodajte još meda.

4 savjeta za dresing od prepržene mente

Možete ga učiniti kremastijim, ako želite. Za kremastiju vinaigretu dodajte nekoliko žlica majoneze, jogurta ili čak češnolike toum paste, pa protresite u staklenci ili umutite pjenjačom.

Dodajte citrus. Možete zamijeniti polovicu octa svježe iscijeđenim limunovim ili limetinim sokom.

Koristite i druge začinsko bilje. Umjesto sušene mente možete kratko prepržiti i druge sušene trave ili mješavine začina.

Čuvajte u staklenci. Dresing možete čuvati u istoj posudi u kojoj ste ga i napravili, u hladnjaku do 1 tjedna. Prije upotrebe ponovno protresite.