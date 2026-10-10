Kako pravilno čitati deklaracije na prehrambenim proizvodima?

Svi su zakonski regulirani i prolaze sigurnosne provjere. No to ne znači da su jednako neutralni za sve ljude. Osobe s kroničnim upalnim stanjima ili preosjetljivošću na određene tvari nerijetko primjećuju razliku kad smanje unos hrane s dugačkim popisom aditiva. To je iskustvo koje vrijedi uzeti u obzir pri svakodnevnim izborima u supermarketu.