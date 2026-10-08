Što se dogodilo ljudima koji su prve godine života proveli gotovo bez dodanog šećera?

Rođeni su u Velikoj Britaniji koja se još oporavljala od posljedica Drugog svjetskog rata. Mnoge namirnice i dalje su bile racionalizirane, među njima i šećer. Odrasli su smjeli konzumirati oko 40 grama dnevno, djeca manje od jedne žlice, dok se očekivalo da bebe i vrlo mala djeca gotovo uopće ne konzumiraju dodani šećer.