Zdravlje iz nove perspektive
Što se događa s tijelom nakon 30 dana bez alkohola? Osam promjena koje možete primijetiti
Samo mjesec dana bez alkohola može donijeti niz pozitivnih promjena, od kvalitetnijeg sna i više energije do poboljšanja krvnog tlaka i oporavka jetre, no učinci ovise i o tome koliko je osoba ranije pila.
Alkohol utječe na gotovo sve organe u ljudskom tijelu. Iako se često povezuje s opuštanjem i druženjem, redovito konzumiranje može narušiti san, opteretiti jetru, utjecati na metabolizam i povećati rizik od različitih bolesti.
Kako objašnjavaju stručnjaci za američki zdravstveni portal Verywell Health, čak i privremeno odricanje od alkohola može biti korisno za fizičko zdravlje, ali i prilika da preispitamo svakodnevne navike.
Prve promjene mogu se osjetiti već nakon nekoliko dana
Jedna od prvih promjena koju ljudi primjećuju nakon prestanka konzumiranja alkohola odnosi se na kvalitetu sna. Alkohol može izazvati pospanost pa mnogi vjeruju da im pomaže da lakše zaspu, no njegov je učinak tijekom noći često suprotan.
Alkohol remeti prirodne cikluse spavanja, zbog čega san može biti isprekidan i manje okrepljujući. Nakon tjedan dana bez alkohola neki ljudi počinju bolje spavati, lakše se bude i imaju više energije tijekom dana. Ipak, kod osoba koje su razvile ovisnost problemi sa spavanjem mogu se privremeno pogoršati nakon prestanka konzumiranja.
Promjene se mogu primijetiti i u probavnom sustavu. Alkohol nadražuje sluznicu želuca i crijeva, a redovito konzumiranje može pridonijeti žgaravici, upalnim procesima i poremećajima crijevne mikrobiote.
Nutricionistica Debbie Petitpain objašnjava da se probavni organi mogu relativno brzo oporaviti. Kod nekih ljudi već nakon tjedan dana bez alkohola može doći do ublažavanja žgaravice i drugih neugodnih simptoma.
Prestanak konzumiranja alkohola može utjecati i na rad mozga. Alkohol djeluje na živčani sustav, sposobnost koncentracije, donošenje odluka i kontrolu impulsa. Ljudi koji dulje vrijeme ne piju ponekad primjećuju da jasnije razmišljaju, lakše se koncentriraju i imaju stabilnije raspoloženje.
Doktorica Ann Larson, klinička profesorica medicine na Sveučilištu Washington, navodi da neki pacijenti tek nakon prestanka konzumiranja alkohola postanu svjesni koliko je on utjecao na njihovo ponašanje i odnose s drugim ljudima.
Ipak, poboljšanje mentalnog stanja nije zajamčeno, osobito kod osoba koje su dulje vrijeme konzumirale velike količine alkohola.
Jetra se oporavlja, a mijenjaju se krvni tlak i metabolizam
Među organima koji mogu imati najviše koristi od prestanka konzumiranja alkohola nalazi se jetra, koja je odgovorna za njegovu razgradnju.
Dugotrajno i prekomjerno konzumiranje alkohola može uzrokovati nakupljanje masnoće u jetri, upalu i ozbiljnija oštećenja. Kada se prekine svakodnevna izloženost alkoholu, jetra dobiva priliku započeti proces oporavka.
Kod osoba koje imaju masnu jetru povezanu s konzumiranjem alkohola određeni pokazatelji njezine funkcije mogu se poboljšati već tijekom prvih nekoliko tjedana. Međutim, oporavak od ozbiljnijih oštećenja može trajati mjesecima, a neke promjene, poput uznapredovale ciroze, mogu biti trajne.
Zanimljive rezultate donijelo je i istraživanje objavljeno 2018. godine u znanstvenom časopisu BMJ Open. Znanstvenici su pratili 94 osobe koje su mjesec dana apstinirale od alkohola i usporedili ih sa 47 ispitanika koji su nastavili piti.
Nakon četiri tjedna kod skupine koja nije konzumirala alkohol zabilježeno je smanjenje inzulinske rezistencije, odnosno poboljšanje načina na koji organizam reagira na inzulin. Istodobno su se poboljšali krvni tlak i tjelesna težina.
Sudionici su u prosjeku imali oko 1,5 posto manju tjelesnu težinu, dok je pokazatelj inzulinske rezistencije bio niži za približno 26 posto. Istraživači su zabilježili i povoljnije vrijednosti pojedinih jetrenih enzima.
To je važno jer inzulinska rezistencija, povišeni krvni tlak i prekomjerna tjelesna težina mogu povećati rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.
Ipak, istraživanje je bilo relativno malo i nije bilo randomizirano, pa njegovi rezultati ne znače da će svaka osoba koja prestane piti ostvariti jednaka poboljšanja.
Promjene u imunosnom sustavu i rizik od raka
Alkohol može utjecati i na prirodnu obranu organizma. Njegovo prekomjerno konzumiranje povezuje se s promjenama u radu imunosnog sustava, povećanom upalom i narušavanjem zaštitne funkcije crijevne sluznice.
Neka istraživanja pokazuju da se određeni pokazatelji upale u krvi mogu poboljšati nakon otprilike tri tjedna bez alkohola.
To, međutim, ne znači da će se imunitet u mjesec dana potpuno obnoviti ili da će osoba automatski postati otpornija na sve infekcije. Na te procese utječu i prehrana, san, stres, tjelesna aktivnost te opće zdravstveno stanje.
Još jedan važan razlog za smanjenje konzumiranja alkohola ili njegovo potpuno izbacivanje jest povezanost s rizikom od malignih bolesti.
Prema izvješću američkog glavnog zdravstvenog dužnosnika iz 2025. godine, konzumiranje alkohola povezano je s povećanim rizikom od najmanjesedam vrsta raka, uključujući rak jetre, dojke, debelog crijeva, jednjaka, usne šupljine, ždrijela i grkljana.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da, kada je riječ o riziku od raka, ne postoji potpuno sigurna količina alkohola. Rizik je uglavnom veći što je konzumacija veća.
Mjesec dana bez alkohola ne može poništiti posljedice višegodišnjeg konzumiranja, ali dugoročno smanjenje unosa ili potpuni prestanak pijenja važan su korak u prevenciji bolesti.
Za neke ljude nagli prestanak može biti opasan
Unatoč brojnim mogućim zdravstvenim koristima, stručnjaci upozoravaju na važnu iznimku.
Osobe koje dugo i redovito konzumiraju velike količine alkohola, osobito ako su razvile fizičku ovisnost, ne bi trebale naglo prestati piti bez liječničkog savjeta.
Simptomi apstinencijske krize mogu se pojaviti već šest do 12 sati nakon posljednjeg pića. Među prvim znakovima mogu biti nervoza, pojačano znojenje, drhtanje ruku, mučnina, nesanica i ubrzan rad srca.
Kod težih oblika ovisnosti mogu se pojaviti halucinacije, epileptički napadaji i ozbiljna smetenost, što zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Zato je važno da osobe s fizičkom ovisnošću prestanak konzumiranja alkohola planiraju uz liječničku podršku.
Za ostale, mjesec dana bez alkohola može biti koristan način da provjere kako se osjećaju bez te navike.
Istraživanja pokazuju da neki sudionici popularnih izazova, poput Suhog siječnja, nastavljaju konzumirati manje alkohola čak i nekoliko mjeseci nakon završetka razdoblja apstinencije.
Upravo bi to mogla biti jedna od najvažnijih prednosti 30 dana bez alkohola. Osim mogućih fizičkih promjena, takva pauza pruža priliku za preispitivanje toga koliko često pijemo, zašto posežemo za alkoholom i je li nam on doista potreban u svakodnevnom životu.
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