U Zagrebu se priprema oproštaj od Gorana Bareta: Evo gdje i kada će se okupiti obožavatelji

Okupljanje je najavljeno za nedjelju, 11. listopada, u 19 sati u Parku Vjekoslava Majera, u zagrebačkom naselju Zapruđe. Poziv je objavljen u Facebook grupi „Goran Bare & Majke”, a organizatori pozivaju građane da ga podijele kako bi se okupilo što više ljudi. Poziv pogledajte OVDJE.