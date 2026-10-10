"kako najbolje znamo"
U Zagrebu se priprema oproštaj od Gorana Bareta: Evo gdje i kada će se okupiti obožavatelji
Obožavatelji Gorana Bareta, legendarnog frontmena Majki, pripremaju zajednički oproštaj od glazbenika koji je obilježio hrvatsku rock-scenu. Odlučili su se okupiti uz njegove pjesme i na taj način odati počast jednom od najprepoznatljivijih glasova domaće glazbe.
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Okupljanje je najavljeno za nedjelju, 11. listopada, u 19 sati u Parku Vjekoslava Majera, u zagrebačkom naselju Zapruđe. Poziv je objavljen u Facebook grupi „Goran Bare & Majke”, a organizatori pozivaju građane da ga podijele kako bi se okupilo što više ljudi. Poziv pogledajte OVDJE.
„Dijelite u što više grupa, među što više ljudi da nas se okupi što više i da odamo našoj legendi počast kakvu je zaslužio”, poručili su organizatori.
Pozivaju građane da ponesu lampione i instrumente
Okupljanje će biti posvećeno glazbi Gorana Bareta, a svi koji žele sudjelovati pozvani su da ponesu lampione. Dobrodošli su i glazbenici koji žele donijeti svoje instrumente i pridružiti se zajedničkom sviranju.
„Okupimo se i odajmo mu počast onako kako najbolje znamo – pjesmom!”, poručili su organizatori na plakatu kojim najavljuju događaj.
Ideja je okupiti ljude kojima su Baretove pjesme obilježile odrastanje i različita životna razdoblja te se zajedno prisjetiti njegova glazbenog nasljeđa, prenosi tportal.
Lampioni već gore ispred zgrade u kojoj je živio
Oproštaj od glazbenika počeo je i prije najavljenog okupljanja. Nakon vijesti o njegovoj smrti, građani su ispred zgrade u zagrebačkom Sopotu, u kojoj je živio, počeli ostavljati lampione.
Prvi se pojavio tijekom petka poslijepodne, a do večeri ih je ispred ulaza gorjelo nekoliko desetaka. Susjedi i obožavatelji tako su se spontano počeli opraštati od umjetnika čije su pjesme mnogima bile važan dio života.
Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini života. Njegovo tijelo u stanu u Zagrebu pronašli su članovi benda.
Tijekom više od četiri desetljeća karijere, kao frontmen Majki i samostalni izvođač, Bare je ostavio dubok trag na domaćoj rock-sceni. Njegove pjesme, među kojima su „Teške boje”, „Vrijeme je da se krene”, „Mene ne zanima” i „Budi ponosan”, postale su nezaobilazan dio hrvatske rock-glazbe.
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