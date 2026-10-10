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"kako najbolje znamo"

U Zagrebu se priprema oproštaj od Gorana Bareta: Evo gdje i kada će se okupiti obožavatelji

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N1 Info
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10. lis. 2026. 11:41
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16.11.2023., Zagreb - Glazbenik Goran Bare. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL
Sandra Simunovic/PIXSELL

Obožavatelji Gorana Bareta, legendarnog frontmena Majki, pripremaju zajednički oproštaj od glazbenika koji je obilježio hrvatsku rock-scenu. Odlučili su se okupiti uz njegove pjesme i na taj način odati počast jednom od najprepoznatljivijih glasova domaće glazbe.

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Okupljanje je najavljeno za nedjelju, 11. listopada, u 19 sati u Parku Vjekoslava Majera, u zagrebačkom naselju Zapruđe. Poziv je objavljen u Facebook grupi „Goran Bare & Majke”, a organizatori pozivaju građane da ga podijele kako bi se okupilo što više ljudi. Poziv pogledajte OVDJE.

„Dijelite u što više grupa, među što više ljudi da nas se okupi što više i da odamo našoj legendi počast kakvu je zaslužio”, poručili su organizatori.

Pozivaju građane da ponesu lampione i instrumente

Okupljanje će biti posvećeno glazbi Gorana Bareta, a svi koji žele sudjelovati pozvani su da ponesu lampione. Dobrodošli su i glazbenici koji žele donijeti svoje instrumente i pridružiti se zajedničkom sviranju.

„Okupimo se i odajmo mu počast onako kako najbolje znamo – pjesmom!”, poručili su organizatori na plakatu kojim najavljuju događaj.

Ideja je okupiti ljude kojima su Baretove pjesme obilježile odrastanje i različita životna razdoblja te se zajedno prisjetiti njegova glazbenog nasljeđa, prenosi tportal.

Lampioni već gore ispred zgrade u kojoj je živio

Oproštaj od glazbenika počeo je i prije najavljenog okupljanja. Nakon vijesti o njegovoj smrti, građani su ispred zgrade u zagrebačkom Sopotu, u kojoj je živio, počeli ostavljati lampione.

Prvi se pojavio tijekom petka poslijepodne, a do večeri ih je ispred ulaza gorjelo nekoliko desetaka. Susjedi i obožavatelji tako su se spontano počeli opraštati od umjetnika čije su pjesme mnogima bile važan dio života.

09.10.2026., Zagreb - Ispred zgrade u kojoj je zivio pjevac Goran Bare, gradjani su zapalili lampase. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini života. Njegovo tijelo u stanu u Zagrebu pronašli su članovi benda.

Tijekom više od četiri desetljeća karijere, kao frontmen Majki i samostalni izvođač, Bare je ostavio dubok trag na domaćoj rock-sceni. Njegove pjesme, među kojima su „Teške boje”, „Vrijeme je da se krene”, „Mene ne zanima” i „Budi ponosan”, postale su nezaobilazan dio hrvatske rock-glazbe.

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