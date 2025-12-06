Kako ukloniti silikon s pločica?

Za mehaničko uklanjanje trebat će vam poseban strugač za silikon ili oštar nož. Strugači za silikon imaju plastičnu oštricu koja je dovoljno čvrsta da ukloni materijal, ali neće ostaviti tragove na keramičkoj površini. Ako koristite nož, birajte onaj s oštricom koja se može kontrolirati pod malim kutom (poput skalpela).