sigurnost prije svega
Koliko dugo možemo čuvati domaća jaja? Zbog ovih se pogrešaka brže kvare
Domaća jaja mogu, ako se pravilno čuvaju, ostati upotrebljiva prilično dugo, no već nekoliko naizgled bezazlenih navika može znatno utjecati na njihovu kvalitetu i sigurnost.
Domaća jaja cijenjena su zbog okusa i svježine, ali za razliku od jaja iz trgovine, na njima obično nije naveden rok trajanja. Ako ih dobijemo od rodbine, susjeda ili izravno s gospodarstva, često ne znamo koliko ih dugo možemo čuvati. Pritom je ponajprije važno kada su jaja snesena, kako su bila čuvana i je li njihova ljuska oprana.
Svježa jaja najbolje je čuvati na stabilnoj, niskoj temperaturi. U hladnjaku na približno 4 °C mogu zadržati kvalitetu nekoliko tjedana. Za sigurnost je važno izbjegavati velike promjene temperature. Zato ih je preporučljivo držati u unutrašnjosti hladnjaka, a ne u vratima, iako mnogi hladnjaci upravo ondje imaju poseban prostor za jaja. Vrata se, naime, često otvaraju, zbog čega se temperatura na tom mjestu više mijenja, piše metropolitan.si.
Ne premještajte ih u plastični stalak
Ako jaja držite u kartonskoj ambalaži, možete ih u njoj i ostaviti. Kutija ih štiti od udaraca, smanjuje gubitak vlage i sprječava da kroz poroznu ljusku poprime mirise drugih namirnica. Praktičan je trik i da na ambalažu napišete datum kada ste jaja dobili, odnosno kada su snesena, ako vam je taj podatak poznat. Tako nećete morati nagađati koja su najstarija. Ako imate više serija domaćih jaja, uvijek prvo potrošite najstarija.
Na jednu činjenicu rijetko pomislimo, a jednako je važna: zašto neoprana domaća jaja nije dobro odmah prati? Svježe sneseno jaje na ljusci ima tanak prirodni zaštitni sloj, odnosno kutikulu. Ona pomaže zatvoriti sitne pore u ljusci i predstavlja dodatnu zaštitu od prodora mikroorganizama. Zato domaća jaja nema smisla rutinski prati odmah nakon što ih dobijemo samo zato da bi ljuska izgledala ljepše. Ako je jaje jako zaprljano ili ga operete, nakon toga ga čuvajte u hladnjaku i potrošite što prije. Pri rukovanju jajima u svakom je slučaju važna dobra higijena ruku i radnih površina.
Jaja čuvajte šiljastim dijelom prema dolje
Koristan je trik čuvati jaja šiljastim dijelom prema dolje, a širim prema gore. Na širem dijelu jajeta nalazi se zračni džep. Takav položaj pomaže zadržati zračni džep na njegovu mjestu i posebno je prikladan za dulje čuvanje.
Vrlo poznat način provjere jaja jest test s čašom ili posudom hladne vode. Svježe jaje u pravilu potone i leži na dnu. Kako postaje starije, zračni džep u njemu povećava se pa se jaje na dnu počinje postavljati uspravnije. Vrlo staro jaje može isplivati na površinu. No oprez: test s vodom prvenstveno pokazuje približnu starost jajeta, ali ne može pouzdano pokazati je li ono sigurno za konzumaciju. Zato jaje koje pluta nemojte procjenjivati samo na temelju tog testa.
Ako niste sigurni u svježinu jajeta, nikada ga nemojte razbiti izravno u tijesto, tavu ili zdjelu s drugim sastojcima. Najprije ga razbijte u malu zasebnu posudu. Tako možete provjeriti njegov izgled i miris, a da u slučaju pokvarenog jajeta ne morate baciti cijelo jelo. Svježe jaje obično ima čvršći bjelanjak koji se manje razlijeva, dok je žumanjak lijepo ispupčen. Kod starijeg jajeta bjelanjak postaje rjeđi i razlijeva se po većoj površini. To samo po sebi ne znači da je jaje pokvareno, ali je znak da više nije tako svježe. Ako jaje nakon razbijanja ima izrazito neugodan ili neobičan miris, bacite ga.
Napuknuta jaja zahtijevaju poseban oprez
Jaje s oštećenom ili napuknutom ljuskom ima slabiju prirodnu zaštitu od mikroorganizama. Ako ne znate kada je ljuska puknula ili koliko je dugo jaje tako stajalo, najsigurnije je ne upotrijebiti ga.
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