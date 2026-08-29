Koliko dugo možemo čuvati domaća jaja? Zbog ovih se pogrešaka brže kvare

Ako niste sigurni u svježinu jajeta, nikada ga nemojte razbiti izravno u tijesto, tavu ili zdjelu s drugim sastojcima. Najprije ga razbijte u malu zasebnu posudu. Tako možete provjeriti njegov izgled i miris, a da u slučaju pokvarenog jajeta ne morate baciti cijelo jelo. Svježe jaje obično ima čvršći bjelanjak koji se manje razlijeva, dok je žumanjak lijepo ispupčen. Kod starijeg jajeta bjelanjak postaje rjeđi i razlijeva se po većoj površini. To samo po sebi ne znači da je jaje pokvareno, ali je znak da više nije tako svježe. Ako jaje nakon razbijanja ima izrazito neugodan ili neobičan miris, bacite ga.