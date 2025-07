Komiža ujedinila otok kroz manifestaciju Zalogaj velikog mora

Drugi dan bio je rezerviran za srce ove manifestacije – Little Game, dječje natjecanje koje se u Komiži održava već godinama i koje s posebnom emocijom okuplja djecu, roditelje, ribare i posjetitelje. Djeca su i ove godine satima strpljivo čekala u redu kako bi osigurala svoje mjesto na tradicionalnim drvenim brodovima. Do sada je bilo dostupno svega 30 mjesta, no zahvaljujući entuzijazmu lokalne zajednice i podršci brojnih ribarskih brodova, ove je godine osigurano čak 64 mjesta – gotovo sva djeca koja su to željela uspjela su sudjelovati u ovom jedinstvenom doživljaju.