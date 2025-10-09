NE VEŽITE JE PREUSKO
Kravata nije tako bezazlena kako se čini: Može predstavljati zdravstveni rizik
Kravate nisu samo modni dodatak ili simbol profesionalnosti – istraživanja pokazuju da bi mogle biti i iznenađujuće štetne za zdravlje.
„U mnogim zanimanjima kodeks odijevanja uključuje obavezno nošenje kravate, iako se vrlo malo zna o učinku tog ‘društveno poželjnog gušenja’“, napisali su 2018. godine istraživači Sveučilišne bolnice Schleswig-Holstein u Njemačkoj, koji su proučavali protok krvi kroz mozak.
Smanjen protok krvi u mozak
U istraživanju su 30 zdravih muškaraca podijelili u dvije skupine: u prvoj skupini muškarci su nosili kravatu zavezanu do blagog osjećaja nelagode, dok je druga (kontrolna skupina) imala otvoren ovratnik bez kravate.
Kod obje skupine pomoću magnetske rezonance mjerili su protok krvi kroz mozak.
Pokazalo se da su muškarci iz skupine s tijesno zavezanom kravatom imali u prosjeku 7,8 posto manji dotok krvi u mozak, a u nekim slučajevima i do 10 posto manji u usporedbi s kontrolnom skupinom.
Takvo smanjenje moždane prokrvljenosti već može uzrokovati glavobolje, vrtoglavicu i mučninu.
Iako kod zdravih pojedinaca kratkoročno ovakvo smanjenje vjerojatno ne izaziva ozbiljnije probleme, dugotrajnije ili jače ograničenje protoka krvi moglo bi dovesti do ozbiljnijih stanja, naveli su istraživači.
Također su istaknuli da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se donijeli konačni zaključci.
Opasnost od razvoja glaukoma?
Tijesno privezane kravate mogu povećati tlak u očima, što može biti problematično za osobe s očnim bolestima, pokazuju neka istraživanja.
Posebno glaukom – bolest povezana s povišenim očnim tlakom – može se pogoršati ili brže razviti zbog nošenja kravate, navodi studija koju su 2003. godine objavili britanski istraživači.
Neka kasnija istraživanja to nisu u potpunosti potvrdila, dok su druga pokazala da možda postoji povećan rizik od povišenog očnog tlaka kod ljudi koji često nose preuske kravate, kao i kod onih koji već imaju dijagnosticiran glaukom.
Rezervoar mikroba
Istraživanja su pokazala i da kravate mogu djelovati kao prijenosnici bakterija i drugih patogena.
Potencijalnim zdravstvenim problemima povezanim s nošenjem kravate lako se može doskočiti: ne treba je vezati preusko oko vrata, treba je češće mijenjati i prati – ili je jednostavno prestati nositi.
