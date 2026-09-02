jesensko putovanje
Cijene i dalje rastu, ali evo 10 iznenađujuće povoljnih destinacija za odmor u rujnu
Ako ne morate voditi računa o djeci školske dobi, rujan i listopad mogu biti odlični mjeseci za putovanja, osobito po Europi.
Prema uvriježenom putničkom pravilu, kada se početkom sljedećeg mjeseca djeca vrate u školske klupe, gužve nestaju gotovo jednako brzo kao i nesnosne vrućine, a letovi i hoteli postaju jeftiniji. No je li doista tako?
Cijene hotela snažno rastu
Podaci internetske putničke agencije Expedia, ekskluzivno ustupljeni The Sunday Timesu, pokazuju da su cijene hotela u velikim svjetskim gradovima tijekom jeseni zapravo više nego u ljetnim mjesecima. Madrid bilježi najveću sezonsku razliku: prosječne cijene od rujna do studenoga više su za oko 60 funti po noćenju nego od lipnja do kolovoza, piše britanski The Times.
Izvješće navodi da su i u drugim europskim gradovima, uključujući Amsterdam, Rim, Lisabon i Pariz, cijene u jesen u prosjeku deset posto više nego ljeti, dok su u udaljenijim destinacijama poput New Yorka i Tokija cijene hotela naglo porasle. U Velikoj Britaniji jesenske su cijene više u Birminghamu za 30 posto, Liverpoolu za 20 posto i Cambridgeu za 15 posto.
Povoljnih ponuda ipak ima – ako znate gdje tražiti
Klasične europske destinacije za odmor na plaži uglavnom još slijede tradicionalni obrazac prema kojem su u rujnu povoljnije, nakon što se djeca vrate u školu, a obitelji ostanu kod kuće. No treba pripaziti na vremenske prilike.
U Faru, u portugalskom Algarveu, tijekom jeseni i dalje će biti sunčano i toplo, ali Atlantski ocean bit će prilično hladan. Slično vrijedi za južne i istočne grčke otoke, gdje turistička sezona traje sve dulje, ali može biti vjetrovito i svježe, zbog čega negrijani bazeni postaju gotovo neupotrebljivi. Što idete južnije – primjerice prema Cipru, Turskoj, Malti i Siciliji – to bolje.
U nastavku donosimo deset prijedloga za jesenski odmor u Europi na kojima su vremenske prilike dobre, a cijene još bolje.
1. Za svakoga ponešto u Palmi na Mallorci
Odmor u glavnom gradu Mallorce omogućuje vam da budete spremni na sve vremenske prilike. Ako je vrijeme lijepo, možete prošetati do plaže Ca’n Pere Antoni, dok su blaže temperature idealne za odlazak do Valldemosse i obilazak 13 kilometara duge kružne staze Camí de s’Arxiduc.
A ako se nebo otvori, na raspolaganju su vam izvrsni restorani, odlične trgovine i muzeji, uključujući Museo Fundación Juan March s djelima Miróa i Picassa.
Terreno Barrio Hotel ima krovni bazen za vruće dane, unutarnje i vanjsko kino, maleni spa te restoran Destape, čija se terasa proteže u unutarnje dvorište i koji poslužuje izvrsnu mallorčansku kuhinju.
2. Automobilom kroz Sloveniju
U listopadu krošnje slovenskih šuma poprimaju crvenkaste i bakrene tonove koji se protežu krajolikom sve do planina. Ovaj dio srednje Europe znatno je jeftiniji od susjedne Austrije, a nudi jednako bogatu habsburšku povijest, zanimljive vinske regije i boutique hotele.
Ovo sedmodnevno putovanje automobilom počinje u malom hotelu u Ljubljani, nastavlja se kroz izrazito ruralnu krašku regiju, uz boravak u pomno preuređenom Hotelu St Daniel sa samo šest soba, a završava u wellness hotelu u Bohinju s pogledom na Julijske Alpe.
3. All-inclusive na Krfu
Luksuzni hoteli na Sredozemlju u listopadu obično znatno snize cijene soba, ali cijene hrane i pića ostaju visoke. Zbog toga je all-inclusive aranžman s dobrim popustom posebno privlačan.
Tropical Sky do 12. listopada nudi više od 30 posto popusta na boravak u hotelu MarBella na grčkom otoku Krfu. Hotel s pogledom na Jonsko more izrazito je prilagođen obiteljima, s vodenim toboganima i dječjim klubovima, ali ima i veliki prostor namijenjen isključivo odraslima, koji obuhvaća dva à la carte restorana, jedan bazen i dio plaže.
Poželite li nakratko izaći iz all-inclusive okruženja, dostupne su autobusne linije do grada Krfa i drugih dijelova otoka.
4. Pouzdano sunce na Tenerifeu
Kanarski otoci tijekom listopadskih školskih praznika nude pouzdanije temperature od Sredozemlja. Dnevne temperature trebale bi se kretati oko 26 °C, iako mogu dosegnuti i 30 °C.
H10 Costa Adeje Palace ima izravan pristup plaži La Enramada i potpuno je opremljen resort s pet restorana, diskotekom, barovima uz bazene i klubom na plaži.
Ovaj dio jugozapadnog Tenerifea nudi lijepe šetnice koje vijugaju duž obale, ali djeca će vjerojatno odmah poželjeti otići u pomalo nadrealni Siam Park. Jedan od najvećih europskih vodenih parkova spaja strme vodene tobogane i brzace s pomalo neočekivanom tajlandskom tematikom, uključujući plutajuće selo s hranom i suvenirima.
5. Pješačenje Apulijom
Listopad je mjesec u kojem Sredozemlje nagrađuje one kojima je dosadilo izležavanje na ležaljkama, a Apulija je i dalje jedna od povoljnijih talijanskih regija.
Ovo grupno pješačko putovanje, uz smještaj u hotelima duž rute, pripada lakšim turama – klasificirano je kao lako do umjereno, s najviše 13 kilometara hodanja dnevno.
Putovanje počinje među stožastim kućicama trulli u Alberobellu, nakon čega staze vode kroz maslinike doline Itria. Slijedi boravak na aktivnom poljoprivrednom imanju masseria, uz degustacije vina i mogućnost izleta u Bari ili Lecce.
Put završava na visoravni Murgia i u drevnoj Materi, do koje se dolazi pješice preko visećeg mosta, a u kojoj je sve do 1950-ih većina stanovništva živjela u nastambama izdubljenima u stijenama.
6. Spa odmor u Litvi
Litavska kultura sauna jednako je duboko ukorijenjena kao i skandinavska, ali je znatno povoljnija. Lječilišni grad Druskininkai iz 19. stoljeća nalazi se blizu granice s Poljskom, okružen jezerima i rijekom Nemunas.
Trodnevni boravak u Hotelu Spa Vilnius Druskininkai uključuje svakodnevni paket tretmana, među kojima su masaže, konzultacije i kupke u mineralnoj vodi.
Za istraživanje okolice dostupni su bicikli, a staze vode kroz borove šume i park Grūtas, poznat po skulpturama iz razdoblja Hladnog rata i dječjem igralištu.
7. Elegantan odmor u Portugalu
Ako su teniski tereni hotela Spatia Comporta dovoljno dobri za Borisa Beckera, koji je ondje nedavno boravio, trebali bi odgovarati i rekreativcima – osobito kada temperature padnu, a s njima i cijene.
Ovaj izrazito elegantan kompleks hotela i vila, udaljen 90 minuta vožnje od Lisabona, nudi i terene za pickleball i padel te grijane bazene.
Vrlo popularno selo Comporta udaljeno je 20 minuta vožnje, ali možete krenuti i na izlet brodom kroz estuarij rijeke Sado, poznat po populaciji dupina, te kombinirati samostalno pripremanje hrane s tradicionalnom kuhinjom Alenteja u restoranu Ora. Plaža je udaljena tek nekoliko minuta hoda.
8. Gradski odmor u Rumunjskoj
Čak i pomno osmišljen gradski odmor može stajati manje od tisuću funti po osobi ako se zaputite u rumunjsku prijestolnicu Bukurešt.
Tijekom trodnevnog boravka u hotelu Concorde Old Bucharest iz 19. stoljeća možete posjetiti termalne bazene Therme București, najveći wellness kompleks u Europi, i upoznati komunističku povijest grada.
U ponudi je i cjelodnevni vođeni izlet u Transilvaniju, tijekom kojeg ćete prošetati popločenim ulicama srednjovjekovne jezgre Brașova i istražiti legendu o Drakuli u impresivnom dvorcu Bran.
Ostat će vremena i za kušanje suvremene rumunjske kuhinje u restoranima Noua i Kaiamo. Svakako drukčiji način provođenja jesenskih školskih praznika.
9. Provjereni klasik u turskom Kalkanu
Omiljen među Britancima već više od 30 godina, Kalkan Regency Hotel i dalje nadmašuje druge hotele i vile u ovom izrazito elegantnom turskom ljetovalištu.
Dok se nekoć sve zatvaralo do kraja rujna, danas restorani i boutique trgovine duž strmih uličica iznad Kalkanskog zaljeva ostaju živahni i tijekom listopada, premda u nešto mirnijem ritmu. Istodobno padaju i cijene, čak i u iznimno popularnom Kalkan Regencyju.
Hotel ima 41 sobu i restoran koji koristi povrće i voće s vlastitog ekološkog imanja, a gosti koji ostanu tjedan dana dobivaju i besplatno krstarenje hotelskim guletom.
10. All-inclusive na Cipru
Cipar je u listopadu jedna od temperaturno najpouzdanijih sredozemnih destinacija i odličan izbor za posljednju dozu sunca na relativno kratkom letu, uz dnevne temperature od oko 27 °C.
Coral Bay udaljen je 15 minuta vožnje od Pafosa, a hotel Cynthiana Beach s tri zvjezdice smješten je na vlastitom poluotoku. Ima 210 soba s pogledom na more i bazen.
Hotel dobiva izvrsne recenzije i ima velik broj gostiju koji mu se redovito vraćaju, a tu je i privatna plaža s vrlo ugodnim barom. Ako ipak ne budete imali sreće s vremenom, na raspolaganju je i zatvoreni bazen.
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