pivnice, jazz barovi, lokali
FOTO / Izabrano 10 najboljih barova u Europi, čak dva su nam u susjedstvu
Od slavnih budimpeštanskih ruin barova do stoljetnih belgijskih pivnica i prekrasno ekscentričnih lokala, ovo su europski barovi u kojima su atmosfera, karakter i lokalna kultura važniji od uglađenosti, prema novoj ljestvici.
O gradu možete mnogo naučiti obilazeći njegove najpoznatije znamenitosti, muzeje i spomenike, ali ako ga doista želite upoznati iznutra, vjerojatno nema boljeg mjesta za početak od – bara.
Od stoljetnih pivnica do veličanstveno kaotičnih lokala, najbolja europska mjesta za piće pružaju uvid u lokalni život kakav nećete pronaći u uobičajenim turističkim vodičima, piše Euronews.
European Bar Guide, neovisna internetska stranica koja objavljuje recenzije najboljih pubova i barova diljem kontinenta, sada je objavila svoju godišnju ljestvicu 100 najboljih barova u Europi.
Vodič navodi da lokale ocjenjuje „jednostavno prema tome koliko dobro rade ono što žele raditi“, s naglaskom na „doživljaj, atmosferu, društvenu scenu, zanimljive običaje, lokalnu kulturu i, da, kvalitetu i izbor pića“. Dodaje i da se „nedostaci nekog bara ponekad mogu itekako nadoknaditi na druge načine“.
To znači da, za razliku od nekih drugih ljestvica, sjaj i glamur nisu presudni. Stoga možda i ne čudi što je Szimpla Kert, izvorni budimpeštanski ruin bar, zauzeo prvo mjesto.
Ovo je deset najboljih barova u Europi prema novoj ljestvici.
10 najboljih barova u Europi
1. Szimpla Kert, Budimpešta, Mađarska
Mađarska prijestolnica poznata je po svojim ruin barovima – lokalima smještenima u napuštenim ili ruševnim zgradama – a Szimpla Kert bio je prvi takav bar, otvoren 2002. godine.
Smješten u napuštenoj tvornici, ovaj lokal vodič opisuje kao mjesto čiji je posjet „poput ulaska kroz portal u drugu dimenziju“.
Riječ je o labirintu prostorija prekrivenih grafitima, s neusklađenim namještajem, ukrasnim lampicama i najrazličitijim nasumičnim predmetima, a sve je organizirano oko zelenog unutarnjeg dvorišta.
Tijekom tjedna ondje možete piti pálinku, tradicionalnu voćnu rakiju, ili pušiti šišu sjedeći u preuređenom automobilu ili prepolovljenoj kadi.
Nedjeljom kaos poprima nešto pitomiji karakter: lokalni proizvođači ispune prostor sirevima, kruhom, medom i mađarskim delicijama, često uz filmske projekcije i glazbu uživo.
2. Retsins Lucifernum, Brugge, Belgija
Belgija, poznata po golemom izboru piva, zauzela je čak pet mjesta među prvih deset, a Retsins Lucifernum našao se na drugom mjestu. Vodič ovaj lokal u Bruggeu opisuje kao „odlazak u neki sasvim drugi svijet“ i mjesto koje se „jednostavno ne smije propustiti“.
Ovaj neobični bar zapravo je dom lokalne poznate ličnosti Dona „Willyja“ Retsina, koji se gostima na vratima predstavlja kao „batler“ i tvrdi da je vampir.
Prostor je prepun antikviteta, gotičke umjetnosti i najrazličitijih neobičnih predmeta, a vodi do bara u prizemlju i vrta u unutarnjem dvorištu.
Bar prima samo 20 gostiju pa je posjet potrebno unaprijed isplanirati želite li kušati neobične koktele i razmijeniti dojmove s drugim posjetiteljima ovog osebujnog mjesta.
3. La Fleur en Papier Doré, Bruxelles, Belgija
La Fleur en Papier Doré prekrasno je atmosferičan bruxelleski brown café – tradicionalna, ugodna kvartovska pivnica nazvana po interijerima od tamnog drva i toploj rasvjeti – s mutnim prozorima, vitrajima, starim popločanim podovima i zidovima prepunima umjetnina srednjovjekovnog stila i neobičnih cvjetnih ukrasa.
Nekoć omiljeno okupljalište Magrittea i bruxelleskih nadrealista, danas privlači kozmopolitsku mješavinu lokalnih stanovnika i znatiželjnih putnika.
Belgijska piva nude se po razumnim cijenama, dok glazba i lokalna događanja pridonose ugodnoj atmosferi mjesta u kojem se doista živi.
4. Goupil Le Fol, Bruxelles, Belgija
Goupil Le Fol labirint je niskih stropova osvijetljen svijećama, prepun vinilnih ploča, starih knjiga, portreta i jazz memorabilija iz 1950-ih, skriven tek nekoliko koraka od uobičajenih turističkih ruta Bruxellesa.
Uski prolaz pokraj originalnog jukeboxa Wurlitzer vodi do udobnih prostorija s tapeciranim namještajem, u kojima ploče vise sa stropa, a zidove prekrivaju knjige.
Izbor belgijskih piva vrlo je dobar, ali prava su atrakcija voćna vina obogaćena likerom od crnog ribiza Cassis i konjakom.
5. Zlatna Ribica, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Prema vodiču, mnogi su barovi u Bosni i Hercegovini pomalo previše pod utjecajem Zapada, no ovo nezaobilazno mjesto u Sarajevu istinski je hommage svemu što tu zemlju čini posebnom.
Zlatna Ribica opisana je kao prekrasno ekscentrično mjesto nalik radnoj sobi ludog profesora, pretrpano antikvitetima, raskošnim sjenilima za svjetiljke, ulaštenim komodama i knjigama, pri čemu se taj šarmantni nered prelijeva čak i na ulicu.
Čini se kao da svaka površina skriva neku novu neobičnost, od neobičnog namještaja do malenog crno-bijelog televizora u toaletu na kojem se prikazuju lavovi kako se pare u savani.
Smjestite se usred tog kaosa uz koktel ili lokalno pivo i uživajte u jednom od najneobičnijih europskih mjesta za piće.
6. Papa Joe’s Jazz Lokal, Köln, Njemačka
Autori ljestvice Papa Joe’s nazivaju „jednim od najboljih jazz barova na svijetu“, a riječ je i o jednom od najstarijih jazz barova u Njemačkoj.
Ovaj prekrasno nepretenciozan lokal posvećen je dobroj zabavi. Sjedala su poput gledališta okrenuta prema pozornici na kojoj se svakodnevno održavaju koncerti, ploča najavljuje izvođače te večeri, a iza šanka mehaničke lutke naizgled sviraju instrumente.
Tu je čak i automat za koktele, dok se ispod ulaza kriju rimske ruševine.
Prijateljski, glasan i potpuno neuglađen, ovo je mjesto koje vas jednostavno uvuče u svoju vrevu.
7. ’t Brugs Beertje, Brugge, Belgija
Iako nije prvi bar iz Bruggea na ovoj ljestvici, vodič ’t Brugs Beertje proglašava „najboljim pubom“ u gradu.
Ovaj ugodni brown café obložen drvom može se pohvaliti golemim izborom belgijskih piva, predstavljenim u svojevrsnoj knjizi-almanahu za čije je proučavanje potrebno poprilično vremena, dok iznad šanka vise police blistavih čaša.
Uz flamansko crveno pivo ili Oud Bruin možete naručiti Goudu, mesne plate ili druge jednostavne zalogaje, a zatim se prepustiti prisnoj, društvenoj atmosferi. Lokal je iznimno popularan, ali vrijedi čekati.
8. Bar Marsella, Barcelona, Španjolska
Bar Marsella tijekom protekla je dva stoljeća ugostio brojna slavna imena, a navodno su ovdje pili Ernest Hemingway, Pablo Picasso i Salvador Dalí.
Danas možete naručiti isti čuveni apsint i zamišljati umjetnike i pisce koji su nekoć upijali prekrasno boemsku atmosferu bara.
Čini se kao da se Bar Marsella u dva stoljeća gotovo uopće nije promijenio – i upravo je u tome njegova privlačnost.
Iza izblijedjele fasade kriju se ispucali zidovi, obloge od tamnog drva, prašnjave boce i prekrasno oronula atmosfera nekog prošlog vremena. Naručite čuveni apsint, smjestite se i prepustite atmosferi jedne od najpoznatijih barskih institucija Barcelone.
9. U Hrocha, Prag, Češka
U Hrocha, odnosno „Kod nilskog konja“, na ljestvici je opisan kao „utjelovljenje tradicionalne češke pivnice“.
Riječ je o prekrasno staromodnoj pivnici u praškoj četvrti Malá Strana, s pet zajedničkih stolova, mjestima za stajanje, malenim šankom i obiljem atmosfere.
Iako je kao pivnica otvorena tek 1994., djeluje mnogo starije.
Kušajte cjenovno pristupačno češko pivo dok se prostor postupno puni lokalnim stanovnicima i posjetiteljima. Prisno, tradicionalno i neuglađeno – češka kultura pivnica u svojem najboljem izdanju.
10. Le Pot au Lait, Liège, Belgija
Le Pot au Lait jedan je od onih barova u kojima je uređenje gotovo jednako velika atrakcija kao i piće.
Skrivena iza uskog dvorišta u srcu Liègea, ova nekadašnja kuća iz 19. stoljeća prepuna je bizarnih umjetničkih djela, gorila iz stripova, karnevalskih prizora, sablasnih prepariranih životinja, grafita i golemih biljaka, što stvara prekrasno nadrealnu i pomalo jezivu atmosferu.
Mjesto je zaživjelo kao studentsko okupljalište 1970-ih, a otad je preraslo u omiljenu lokalnu instituciju sa zajedničkim stolovima, terasom i mnoštvom neobičnih kutaka u koje se možete smjestiti.
Očekujte belgijska piva, živahnu publiku i osjećaj kao da ste istodobno zalutali u bar, umjetničku galeriju i lunapark.
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