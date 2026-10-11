Kupus može ostati svjež do 15 dana: Evo kako ga pravilno čuvati

Najbolje ga je čuvati u najhladnijem dijelu hladnjaka, osobito ako hladnjak ima poseban pretinac za povrće. Temperatura u tom dijelu trebala bi biti oko jedan stupanj ispod nule. Ako hladnjak nema takav pretinac, kupus se može staviti u uobičajeni pretinac za povrće, uz postavljanje temperature na najnižu moguću vrijednost.