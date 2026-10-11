ČUVANJE SVJEŽINE
Kupus može ostati svjež do 15 dana: Evo kako ga pravilno čuvati
Kupus uz pravilno skladištenje može ostati svjež i do 15 dana, no važno je pripremiti ga na odgovarajući način i čuvati na prikladnoj temperaturi.
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Najbolje ga je čuvati u najhladnijem dijelu hladnjaka, osobito ako hladnjak ima poseban pretinac za povrće. Temperatura u tom dijelu trebala bi biti oko jedan stupanj ispod nule. Ako hladnjak nema takav pretinac, kupus se može staviti u uobičajeni pretinac za povrće, uz postavljanje temperature na najnižu moguću vrijednost.
Kupus može ostati svjež i do 15 dana
Prije spremanja potrebno je odabrati čvrstu i zdravu glavicu. Oštećene i nagnječene dijelove treba ukloniti, a stabljiku skratiti tako da ostane duga oko dva centimetra.
Glavicu potom treba omotati prozirnom folijom u dva do tri sloja. Foliju je važno dobro priljubiti uz kupus i istisnuti zrak, posebno oko nabora, kako bi se smanjio prodor vlage.
Ovako pripremljen kupus može ostati svjež do 15 dana. Ako se, međutim, čuva na neprikladnom mjestu ili bez odgovarajuće zaštite, može početi propadati već nakon tjedan dana.
Postoji i drugi način čuvanja. Glavicu možete zamotati u papir, a potom staviti u plastičnu vrećicu s otvorima. Papir će upijati višak vlage, no potrebno ga je povremeno mijenjati kako se ne bi pojavili plijesan i neugodni mirisi.
Pravilnim skladištenjem kupus će dulje zadržati svježinu i kvalitetu, a istodobno ćete smanjiti mogućnost da se namirnica prerano pokvari.
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