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savjeti za održavanje

Led vam se stalno nakuplja u zamrzivaču? Ovo su najčešći uzroci

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N1 Info
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04. ruj. 2026. 22:55
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Zamrzivač PIXABAY
Ilustracija: Pixabay

Nakupljanje leda u zamrzivaču može biti prava gnjavaža, ali u većini slučajeva problem se može riješiti jednostavnim promjenama u korištenju uređaja.

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Glavni uzrok stvaranja leda je ulazak toplog i vlažnog zraka u zamrzivač.

To se najčešće događa kada vrata ostanu malo otvorena ili ih često otvaramo.

Zato ih uvijek dobro zatvorite i pokušajte smanjiti nepotrebno otvaranje.

Pazite da zamrzivač nije pretrpan

I previše hrane može pridonijeti stvaranju leda. Ako su namirnice nagurane jedna uz drugu, hladan zrak ne može pravilno cirkulirati, zbog čega se pojedini dijelovi zamrzivača mogu početi jače lediti.

Povremeno razmaknite namirnice i uklonite ono što više nećete koristiti.

Provjerite odvod za odmrzavanje

Neki zamrzivači imaju odvod na stražnjoj strani koji služi za uklanjanje vode nastale tijekom ciklusa odmrzavanja. Ako se odvod začepi, voda se može zadržavati na dnu uređaja i pretvoriti u debeli sloj leda.

U tom slučaju potrebno je isprazniti zamrzivač, očistiti odvod i isprati ga toplom vodom. Nakon toga provjerite otječe li voda pravilno u posudu predviđenu za njezino prikupljanje.

Ako se led ponovno brzo nakuplja unatoč pravilnom korištenju i čišćenju, moguće je da postoji problem s brtvom na vratima ili nekim od dijelova sustava za hlađenje i odmrzavanje. Tada je najbolje pozvati servisera.

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led nakupljanje leda zamrzivač

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