Je li nepristojno pitati nekoga koliko je nešto platio? Stručnjakinja za bonton ima odgovor

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Zanima li vas koliko ljudi izdvajaju za stvari poput namještaja, automobila, ulaznica za koncerte, treninga, odlazaka frizeru, avionskih karata pa čak i stanarine. Zadržite li ta pitanja za sebe ili slobodno pitate.

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Postoji jedna ključna stvar o kojoj treba razmisliti prije nego što nekoga pitate: "Koliko je to koštalo?"

"U svijetu bontona postoji jedno važno pravilo koje se nikada ne smije zanemariti – naučite procijeniti situaciju", rekla je Maryanne Parker, osnivačica i izvršna direktorica tvrtke za bonton za Parade.

"To jednostavno opažanje može odrediti tijek razgovora – može dovesti do smislenog razgovora ili, s druge strane, učiniti da se ljudi osjećaju neugodno."

Je li nepristojno pitati nekoga koliko je nešto platio?

Prema Parker, odgovor na to pitanje ovisi o nizu čimbenika. No općenito, takvo pitanje može se smatrati nepristojnim.

"U mnogim situacijama pitanje o cijeni nečega može se doživjeti kao zadiranje u privatnost, uvredljivo ili čak pokroviteljsko", kaže Parker.

S druge strane, ističe kako pitanje o cijeni nije samo po sebi nepristojno.

"Hoće li biti primjereno ili ne, puno više ovisi o kontekstu, odnosu među sugovornicima, razlogu zbog kojeg se postavlja i načinu na koji je postavljeno nego o samoj temi", objašnjava Parker.

Dodaje da u određenim okolnostima takvo pitanje može biti iskreno, promišljeno i praktično.

"Razlika je u kontekstu, odnosu između ljudi i namjeri koja stoji iza pitanja", zaključuje.