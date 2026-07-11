postoji jedno pravilo
Je li nepristojno pitati nekoga koliko je nešto platio? Stručnjakinja za bonton ima odgovor
Zanima li vas koliko ljudi izdvajaju za stvari poput namještaja, automobila, ulaznica za koncerte, treninga, odlazaka frizeru, avionskih karata pa čak i stanarine. Zadržite li ta pitanja za sebe ili slobodno pitate.
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Postoji jedna ključna stvar o kojoj treba razmisliti prije nego što nekoga pitate: "Koliko je to koštalo?"
"To jednostavno opažanje može odrediti tijek razgovora – može dovesti do smislenog razgovora ili, s druge strane, učiniti da se ljudi osjećaju neugodno."
Je li nepristojno pitati nekoga koliko je nešto platio?
Prema Parker, odgovor na to pitanje ovisi o nizu čimbenika. No općenito, takvo pitanje može se smatrati nepristojnim.
"U mnogim situacijama pitanje o cijeni nečega može se doživjeti kao zadiranje u privatnost, uvredljivo ili čak pokroviteljsko", kaže Parker.
S druge strane, ističe kako pitanje o cijeni nije samo po sebi nepristojno.
"Hoće li biti primjereno ili ne, puno više ovisi o kontekstu, odnosu među sugovornicima, razlogu zbog kojeg se postavlja i načinu na koji je postavljeno nego o samoj temi", objašnjava Parker.
Dodaje da u određenim okolnostima takvo pitanje može biti iskreno, promišljeno i praktično.
"Razlika je u kontekstu, odnosu između ljudi i namjeri koja stoji iza pitanja", zaključuje.
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