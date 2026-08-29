OTKRIVANJE KVALITETE
Kako prepoznati svježe meso u trgovini? Iskusni mesari prvo gledaju ova četiri detalja
Pažljivo zapakirano meso na prvi pogled može izgledati potpuno besprijekorno, no nekoliko detalja već u nekoliko sekundi može otkriti isplati li se odabrani komad doista kupiti.
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Kupnja mesa čini se kao jedan od najjednostavnijih zadataka u trgovini: odaberemo komad koji nam izgleda privlačno, provjerimo cijenu i stavimo ga u košaricu.
Ipak, izgled može zavarati. Boja, tekstura, količina tekućine u pakiranju i podaci na deklaraciji mogu o svježini mesa reći mnogo više od urednog pakiranja.
Zato se prije kupnje vrijedi nakratko zaustaviti i malo pažljivije pregledati meso. Nekoliko jednostavnih znakova može pomoći pri odabiru.
Najprije pročitajte deklaraciju
Prije svega treba provjeriti deklaraciju. Važno je pogledati datum pakiranja, rok uporabe, zemlju podrijetla i ostale navedene podatke. Ako neki važni podaci nedostaju ili su nečitljivi, sigurnije je odabrati drugi proizvod.
Važno je obratiti pozornost i na stanje ambalaže. Ona ne smije biti oštećena niti propuštati. Oprez je potreban i ako se u pakiranju nakupila veća količina tekućine, odnosno tamnog ili krvavog iscjetka.
Mnogo toga može otkriti već boja
Jedan od najuočljivijih znakova je boja mesa, iako sama po sebi nije potpuno pouzdan pokazatelj svježine. Teletina je u pravilu svjetlija, ali ne potpuno bijela. Pileće i pureće meso imaju nježnu ružičastu nijansu, govedina je obično crvena, a svinjetina blijedoružičasta.
Ako primijetimo izrazito sivkastu ili na drugi način neuobičajenu boju, to može biti znak za uzbunu i razlog za dodatni oprez.
Pažnju treba obratiti i na tekućinu na dnu pakiranja. Veća količina tamne ili krvave tekućine može upućivati na to da je meso dulje vrijeme zapakirano. Ako imamo na raspolaganju nekoliko usporedivih komada, stoga je bolje odabrati onaj u kojem takvog iscjetka nema mnogo.
Jednostavan test traje samo nekoliko sekundi
Ako se meso može provjeriti na higijenski odgovarajući način, o njegovoj teksturi može mnogo otkriti jednostavan pritisak prstom. Svježe meso u pravilu treba biti čvrsto i elastično – nakon laganog pritiska trebalo bi se relativno brzo vratiti u prvotni oblik.
Ako udubljenje ostane, tekstura je neuobičajeno mekana ili je površina ljepljiva, to može biti znak slabije kvalitete, odnosno promjena na mesu. Kod prethodno zapakiranog mesa, naravno, ambalažu zbog toga ne treba otvarati u trgovini.
Obratite pozornost i na masnoću
Pri kupnji vrijedi pogledati još jedan detalj koji nije izravan pokazatelj svježine, ali može značajno utjecati na konačan okus – masnoću u mesu.
Tanke bijele linije masnoće raspoređene unutar mišićnog tkiva nazivaju se intramuskularna masnoća, odnosno mramoriranost. Tijekom pripreme mogu pridonijeti većoj sočnosti i bogatijem okusu.
Vrlo nemasan komad bez takvih masnih linija može biti potpuno kvalitetan i svjež, ali će nakon pripreme često biti nešto suši.
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