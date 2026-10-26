Pasta za zube protiv prištića? Dermatologinja upozorava na moguće posljedice

"Prištić nastaje kada se lojna žlijezda začepi i upali", objašnjava za Guardian dr. Rosalind Simpson, dermatologinja i izvanredna profesorica na Sveučilištu u Nottinghamu. Akne se razvijaju zbog kombinacije začepljenih pora, pojačanog lučenja sebuma i promjena u djelovanju bakterije Cutibacterium acnes, koja prirodno živi na koži.