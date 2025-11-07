Znanstvenici upozoravaju
Nisu samo gadni – žohari u domovima potajno truju zrak endotoksinima
Invazije žohara ne donose samo neugodne prizore kukaca koji gmižu po zidovima i podu – one ispunjavaju domove alergenima i bakterijskim toksinima koji mogu izazvati astmu i alergije.
Otkrića naglašavaju da je suzbijanje štetnika ključno za čišći i zdraviji zrak u zatvorenim prostorima.
Znanstvenici sa Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline utvrdili su jasnu povezanost između opsega najezde žohara u domovima i količine alergena i bakterijskih toksina poznatih kao endotoksini koji se nalaze u unutarnjem prostoru.
Što su endotoksini?
Endotoksini su fragmenti stanične stijenke bakterija koji se oslobađaju kada bakterije uginu. Budući da žohari konzumiraju širok spektar hranjivih tvari, posjeduju raznoliku crijevnu mikrobiotu. Prethodna su istraživanja pokazala da ovi kukci izlučuju velike količine endotoksina putem svog izmeta.
Iako ih i ljudi i kućni ljubimci mogu proizvoditi, istraživači su otkrili da je značajan dio endotoksina pronađenih u kućnoj prašini potjecao iz fekalija žohara.
„Endotoksini su važni za ljudsko zdravlje jer je dokazano da njihovo udisanje izaziva alergijske reakcije. Ranija istraživanja u američkim domovima pokazala su da su razine endotoksina mnogo veće u domovima u kojima su sami stanari prijavili prisutnost žohara; ta povezanost jača je u domovima s niskim primanjima nego u obiteljskim kućama“, rekao je Coby Schal, istaknuti profesor entomologije Blanton J. Whitmire na Državnom sveučilištu Sjeverne Karoline i jedan od koautora studije.
Kako je provedeno istraživanje
Istraživanje je provedeno u višestambenim kompleksima u Raleighu, Sjeverna Karolina. Znanstvenici su mjerili razinu najezde, te količinu alergena i endotoksina u svakom kućanstvu. Kako bi postavili početna mjerenja, uzorci sedimentne i zračne prašine prikupljeni su prije bilo kakvog tretmana.
Rezultati su pokazali da su zaraženi domovi sadržavali visoke količine endotoksina, pri čemu su ženke žohara proizvodile otprilike dvostruko više nego mužjaci.
„Ženke jedu više od mužjaka, pa se samim time iz njihovog izmeta oslobađa više endotoksina“, objasnila je Madhavi Kakumanu, istraživačica na Državnom sveučilištu Sjeverne Karoline u Schalovom laboratoriju i koautorica rada. Dodala je i da kuhinje obično sadrže više endotoksina nego spavaće sobe, jer žohari tamo imaju obilje hrane.
Testiranje učinkovitosti suzbijanja štetnika
Zaraženi stanovi podijeljeni su u dvije kategorije: netretirane i one koji su dobili profesionalnu dezinsekciju radi uklanjanja žohara. Istraživači su uključili i kontrolnu skupinu stanova bez najezde. Uzorci prašine i kukaca ponovno su prikupljeni nakon tri i šest mjeseci.
Domovi koji nisu bili tretirani stalno su pokazivali visoku razinu i alergena i endotoksina tijekom cijele studije. Nasuprot tome, većina stanova u kojima je provedena dezinsekcija bila je očišćena od žohara i pokazala značajno smanjenje alergena i endotoksina.
„Kada uklonite žohare, uklanjate i njihove alergene. Malo smanjenje broja žohara ne snižava razinu alergena, jer preostali živi žohari nastavljaju ih izlučivati. Endotoksini su se značajno smanjili u domovima gdje su žohari eliminirani. Ovo istraživanje pokazuje da su žohari najvažniji izvor endotoksina u zaraženim domovima“, rekao je Schal.
Schal je naveo da će buduća istraživanja ispitivati kako alergeni žohara i endotoksini djeluju na životinjske modele astme, poput miševa.
„Postoje naznake da astma može biti teža zbog interakcije alergena i endotoksina. Želimo vidjeti je li to doista slučaj kod miševa“, naveo je Schal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare