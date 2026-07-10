običaji stari generacijama
Ovaj hrvatski otok stoljećima koristi način kako pobijediti ljetne vrućine
Stanovnici jadranskog otoka Raba oslanjaju se na tradicionalne kamene kuće, uske sjenovite ulice i dugogodišnje životne navike kako bi se lakše nosili s ljetnim vrućinama.
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Dok Europa bilježi sve intenzivnije toplinske valove, stanovnici hrvatskog otoka Raba vraćaju se običajima starima generacijama kako bi ostali rashlađeni.
Smješten na jadranskoj obali, Rab je poznat po svojoj srednjovjekovnoj staroj gradskoj jezgri, uskim kamenim ulicama i povijesnim kućama koje su građene tako da pružaju hlad i omogućuju prirodno provjetravanje.
Mještani kažu da je svakodnevni život oduvijek bio prilagođen najtoplijem dijelu dana. Poslovi na otvorenom obavljaju se rano ujutro ili kasnije navečer, dok se poslijepodne provodi u zatvorenom prostoru ili u hladu, piše Euronews.
Turistička vodičica Kristina Maskarin kaže da je sunčanje, kakvo poznajemo danas, zapravo relativno nov običaj. Umjesto toga, stanovnici su tradicionalno izbjegavali izravno izlaganje suncu tijekom najtoplijeg dijela dana.
Mnoge kuće u staroj gradskoj jezgri također su građene tako da ostanu svježe i bez klimatizacijskih uređaja. Mještani kažu da tijekom dana zatvaraju vanjske škure kako bi spriječili ulazak topline, a prozore ponovno otvaraju navečer kako bi kroz njih strujao svježiji noćni zrak.
Važnu ulogu ima i raspored grada. Njegove uske ulice projektirane su tako da tijekom cijelog dana stvaraju hlad, omogućujući ljudima kretanje bez dugotrajnog izlaganja suncu.
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