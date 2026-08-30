Ovaj kuhinjski predmet trebali biste mijenjati svaki dan

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Kuhinjske krpe svakodnevno su u upotrebi, no stručnjaci upozoravaju da se na njima mogu nakupljati različiti mikroorganizmi pa ih je važno redovito mijenjati i prati.

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Riječ je o predmetu koji se često koristi za brisanje kuhinjskih površina i uklanjanje ostataka hrane, zbog čega može postati izvor bakterija, virusa i gljivica.

"Kuhinjske krpe kontaminirane su svim različitim bakterijama, virusima i gljivicama koje se nalaze u kuhinji", kaže mikrobiolog Jason Tetro.

Zbog toga i bakterije poput E. coli, salmonele i kampilobaktera, koje mogu uzrokovati bolesti koje se prenose hranom, mogu završiti na prljavim kuhinjskim krpama.

Brian Hedlund, mikrobiolog sa Sveučilišta Nevada u Las Vegasu, također upozorava da kuhinjske krpe pružaju dobre uvjete za razvoj mikroorganizama.

"Jednostavno rečeno, ostaci hrane koji završe na kuhinjskim krpama hrana su za mikrobe, posebno ako je krpa mokra duže vrijeme", ističe, prenosi Klix.ba.

Nekad zamjena nije nužna

Čak i sitni, oku nevidljivi ostaci kuhane ili sirove hrane mogu omogućiti razmnožavanje mikroorganizama.

Ipak, postoje situacije u kojima svakodnevna zamjena nije nužna. Ako se krpa koristi isključivo za sušenje ruku, nije je potrebno mijenjati svaki dan.

U kućanstvima se, međutim, ista krpa često koristi u različite svrhe. Tako i krpa koja je namijenjena samo sušenju ruku može poslužiti za brzo brisanje radne ploče ili uklanjanje ostataka hrane.

Kuhinjske krpe najbolje je prati odvojeno od rublja

Zato je jednostavnije oprati kuhinjsku krpu nakon korištenja nego pokušavati pratiti za što je sve korištena prethodnih dana i kada je posljednji put oprana.

Kuhinjske krpe najbolje je prati odvojeno od ostatka rublja, i to vrućom vodom, deterdžentom i izbjeljivačem. Nakon pranja trebalo bi ih osušiti u sušilici na visokoj temperaturi.

"Visoke temperature s deterdžentima i oksidansima uglavnom bi efikasnije ubile mikrobe nego hladnija voda, bez upotrebe deterdženata i oksidansa", kaže Hedlund.