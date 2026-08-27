ušteda nije vrijedna rizika
Ovih 10 stvari nikad ne biste trebali kupovati rabljene
Kupnja rabljenih stvari može biti odličan način za uštedu novca, no kod nekih proizvoda takva se ušteda jednostavno ne isplati.
Ne znate uvijek njihovu povijest, a problem mogu biti higijena, bakterije, grinje, plijesan, oštećenja ili čak sigurnosni rizici.
Stručnjaci za kupnju i prodaju rabljenih stvari izdvojili su proizvode koje je bolje kupiti nove – bez obzira na to koliko povoljno izgledaju na oglasu ili na sajmu rabljenih stvari.
Donje rublje, kupaći kostimi i tajice
Ovo je najočitiji primjer. Sve što je bilo u bliskom kontaktu s intimnim dijelovima tijela druge osobe bolje je kupiti novo, piše AARP.
Ne možete znati tko je nosio takvu odjeću niti koliko je dobro održavana. Isto vrijedi i za tajice koje su tijekom nošenja u bliskom kontaktu s kožom i mogu biti natopljene znojem.
Ako ste ipak kupili takav komad, stručnjaci savjetuju temeljito pranje u vrućoj vodi prije nošenja.
Madraci, jastuci, posteljina
Rabljeni madrac može izgledati savršeno, ali ono što ne možete vidjeti puno je važnije. Ne znate tko je na njemu spavao, ima li grinja, stjenica, plijesni ili drugih nečistoća.
Budući da u krevetu provodimo otprilike trećinu života, stručnjaci smatraju da nije vrijedno riskirati zdravlje zbog uštede.
Iznimka može biti posteljina koja je još uvijek originalno zapakirana i očito nije korištena.
Cipele, papuče i čizme
Rabljena obuća može sadržavati bakterije i gljivice koje mogu uzrokovati infekcije poput atletskog stopala.
Osim higijene, postoji još jedan problem - obuća se s vremenom oblikuje prema stopalu osobe koja ju je nosila. Zbog toga rabljene cipele možda neće pravilno pristajati vašim stopalima.
Ako ih ipak kupujete, dobro ih očistite iznutra i izvana, a možete ih odnijeti i postolaru na temeljito čišćenje.
Lijekovi, vitamini i tablete
Ovdje nema puno prostora za raspravu – lijekove ne treba kupovati rabljene.
Na buvljacima ponekad se mogu pronaći čak i lijekovi kojima je istekao rok trajanja ili su već korišteni. Posebno su opasni lijekovi na recept jer ne možete biti sigurni kako su čuvani niti jesu li uopće ispravni.
Lijekove i dodatke prehrani uvijek kupujte u ljekarni ili od ovlaštenih prodavača.
Veliki kućanski uređaji, elektronika i lampe
Rabljena perilica rublja, sušilica ili neki drugi uređaj može izgledati kao odlična prilika, ali problem se može pojaviti tek nakon kupnje.
Ako uređaj ne možete sami popraviti, stručnjaci savjetuju oprez sa svime što se uključuje u struju. Prije kupnje potrebno je uređaj temeljito testirati.
Obavezno provjerite i kabele i utikače. Oštećen ili oguljen kabel može predstavljati ozbiljan rizik od požara.
Plastične posude
Rabljene plastične posude možda izgledaju bezazleno, no nije ih preporučljivo kupovati, pogotovo ako u njima namjeravate čuvati hranu.
Ne znate što je u njima prije bilo pohranjeno niti kako su korištene. Ako je njihova prošlost nepoznata, bolje je kupiti nove.
Lonci i tave
Niska cijena rabljenih lonaca i tava može biti primamljiva, ali ogrebotine, hrđa i oštećenja mogu predstavljati problem.
Posebno treba izbjegavati posuđe s ozbiljno oštećenim ili izgrebanim površinama. Zbog mogućeg ispuštanja neželjenih tvari stručnjaci preporučuju da se lonci i tave ipak kupuju novi.
Parfemi, kozmetika i losioni za tijelo
Kozmetika je još jedna kategorija kod koje ušteda nije vrijedna rizika.
Proizvodi koji se nanose na kožu mogu biti kontaminirani bakterijama, osobito ako ih je prethodno koristila druga osoba. To može povećati rizik od iritacija i infekcija.
Zato je bolje kupiti novu maskaru, puder, kremu, parfem ili losion nego pokušavati uštedjeti nekoliko eura na već korištenom proizvodu.
Zaštitne kacige
Bilo da je riječ o kacigi za bicikl, skijanje, snowboard ili motocikl, rabljenu kacigu nije pametno kupovati.
Problem je u tome što ne možete znati je li prethodni vlasnik doživio pad ili udarac. Kaciga može izvana izgledati potpuno neoštećeno, dok je njezina zaštitna struktura već oslabljena.
Također ne znate je li određeni model povučen iz prodaje zbog sigurnosnih razloga.
Plišane igračke i određeni komadi namještaja
Stjenice i drugi nametnici ne skrivaju se samo u madracima. Mogu se nastaniti i u plišanim igračkama, kaučima, foteljama i drugom tapeciranom namještaju.
Problem je i u tome što se takvi predmeti često ne mogu jednostavno oprati. Kod plišanih igračaka posebno nije uvijek moguće provesti temeljito pranje koje bi uklonilo sve potencijalne nečistoće.
Niska cijena ponekad skriva problem
Zajednički zaključak stručnjaka zapravo je vrlo jednostavan: što je proizvod osobniji, higijenski osjetljiviji ili važniji za sigurnost, to je veći razlog da ga kupite novog.
Kod rabljenih stvari niska cijena ponekad skriva problem koji se ne vidi na prvi pogled. Zato prije kupnje vrijedi razmisliti ne samo o tome koliko ćete uštedjeti, nego i što zapravo riskirate.
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