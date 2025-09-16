Ovo su najljepša sela svijeta 2025.

Pixabay

Svjetski putnici i ljubitelji netaknute arhitekture ove godine izabrali su deset najljepših sela na svijetu za 2025. Od fjordovima okruženih norveških ribarskih naselja do šarenih uličica Grčke, ova lista otkriva čari autentičnog života.

Podijeli

Oglas

Prema Forbesu, ovo je 10 najljepših sela u ovoj godini:

Bibury, Engleska – slikovite kuće obrasle mahovinom u srcu Cotswolda.



– slikovite kuće obrasle mahovinom u srcu Cotswolda. Hallstatt, Austrija – idilično selo pored planinskog jezera s tradicionalnim kućama.



– idilično selo pored planinskog jezera s tradicionalnim kućama. Reine, Norveška – fjordovima okruženo ribarsko naselje pod arktičkim nebom.



– fjordovima okruženo ribarsko naselje pod arktičkim nebom. Giethoorn, Nizozemska – “nizozemska Venecija” s kanalima i mostićima.



– “nizozemska Venecija” s kanalima i mostićima. Gásadalur, Farski otoci – selo na litici sa spektakularnim vodopadom u Atlantskom oceanu.



– selo na litici sa spektakularnim vodopadom u Atlantskom oceanu. Oia, Santorini, Grčka – bijele kuće i bugenvilije na vulkanskim liticama.



– bijele kuće i bugenvilije na vulkanskim liticama. Bourtange, Nizozemska – zvjezdasti fortifikacijski gradić s tulipanima i starinskim ulicama.



– zvjezdasti fortifikacijski gradić s tulipanima i starinskim ulicama. Kotor, Crna Gora – grad s dušom sela.



– grad s dušom sela. Shirakawa-go, Japan – selo sa strmim slamnatim krovovima u Alpama.



– selo sa strmim slamnatim krovovima u Alpama. Batad, Filipini – 2.000 godina stare piramidalne rižine terase u planinama Cordillera.



Pravo iznenađenje je Kotor u Crnoj Gori, koji zauzima posebno mjesto.

Ovo mediteransko selo (ili bolje rečeno, grad s dušom sela) diše poviješću kroz svoje srednjovjekovne uličice, gdje lijeni mačići šetaju, a zvona s crkava, poput crkve Svetog Nikole, odjekuju starim kamenim zidinama, prenosi city magazine.