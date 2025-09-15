Oglas

Reagirajte na vrijeme

Kako prepoznati znakove trovanja kod psa

author
N1 Info
|
15. ruj. 2025. 18:38
Pas
Ilustracija / Pixabay

Psi često dolaze u kontakt s opasnim tvarima koje vlasnici možda ne primijete na vrijeme, a pravovremeno prepoznavanje simptoma trovanja može spasiti život ljubimcu.

Oglas

Zato je važno znati na koje znakove treba obratiti pozornost kako biste što prije reagirali i potražili stručnu pomoć, piše Klix.

Neki najčešći znakovi trovanja kod pasa su pojačano slinjenje ili pjena na ustima, povraćanje, proljev i gubitak apetita. Letargija, drhtanje mišića, napadaji ili neobične promjene u ponašanju (poput pretjerane razigranosti) također su alarmantni. Promjene boje desni — blijede, žućkaste ili modrikaste — te otežano disanje ili nagla promjena tjelesne temperature ozbiljni su simptomi.

Razlozi trovanja mogu biti:

  • ljudska hrana poput čokolade, grožđa ili slatkiša s ksilitolom
  • lijekovi ili otrovne biljke u kući i vrtu
  • ubodi ili ugrizi otrovnih insekata ili zmija

Što učiniti ako sumnjate na trovanje

  • Odmah nazovite veterinara ili hitnu veterinarsku službu.
  • Ne izazivajte povraćanje bez stručnog savjeta.
  • Pripremite informacije o tome što je pas mogao pojesti, kada i u kojoj količini te koje simptome pokazuje.
Teme
kućni ljubimci pas psi trovanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ