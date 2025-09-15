Kako prepoznati znakove trovanja kod psa

Psi često dolaze u kontakt s opasnim tvarima koje vlasnici možda ne primijete na vrijeme, a pravovremeno prepoznavanje simptoma trovanja može spasiti život ljubimcu.
Zato je važno znati na koje znakove treba obratiti pozornost kako biste što prije reagirali i potražili stručnu pomoć, piše Klix.
Neki najčešći znakovi trovanja kod pasa su pojačano slinjenje ili pjena na ustima, povraćanje, proljev i gubitak apetita. Letargija, drhtanje mišića, napadaji ili neobične promjene u ponašanju (poput pretjerane razigranosti) također su alarmantni. Promjene boje desni — blijede, žućkaste ili modrikaste — te otežano disanje ili nagla promjena tjelesne temperature ozbiljni su simptomi.
Razlozi trovanja mogu biti:
- ljudska hrana poput čokolade, grožđa ili slatkiša s ksilitolom
- lijekovi ili otrovne biljke u kući i vrtu
- ubodi ili ugrizi otrovnih insekata ili zmija
Što učiniti ako sumnjate na trovanje
- Odmah nazovite veterinara ili hitnu veterinarsku službu.
- Ne izazivajte povraćanje bez stručnog savjeta.
- Pripremite informacije o tome što je pas mogao pojesti, kada i u kojoj količini te koje simptome pokazuje.
