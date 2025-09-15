Kako prepoznati znakove trovanja kod psa

Neki najčešći znakovi trovanja kod pasa su pojačano slinjenje ili pjena na ustima, povraćanje, proljev i gubitak apetita. Letargija, drhtanje mišića, napadaji ili neobične promjene u ponašanju (poput pretjerane razigranosti) također su alarmantni. Promjene boje desni — blijede, žućkaste ili modrikaste — te otežano disanje ili nagla promjena tjelesne temperature ozbiljni su simptomi.