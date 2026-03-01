Podočnjaci: Kako ih se riješiti na prirodan način i kada zbog njih - posjetiti liječnika?

Podočnjaci ili periorbitalna hiperpigmentacija su tamni krugovi ispod očiju koje mnogi povezuju s umorom. Osim umora, oni mogu biti prisutni i zbog genetike, a najčešće nisu povezani sa zdravstvenim problemom. Postoje različiti prirodni načini za rješavanje podočnjaka, a mogu se i ukloniti laserom.
Mnoge osobe muku muče s podočnjacima. Iako nisu opasni, ljudima smetaju pa pronalaze načine kako ih se riješiti. Mogu se smanjiti na razne prirodne načine, poput korištenja obloga, uzimanja vitamina, a mogu se i smanjiti određenim kremama.
Zašto dolazi do podočnjaka?
Podočnjake mogu imati svi, neovisno o dobi ili boje kože. Sama boja podočnjaka može varirati, tako mogu biti ljubičasti, smeđi ili crni. Mogu biti manje ili više vidljivi, a kod nekih se uz boju može javiti i blaga natečenost, odnosno vrećice ispod očiju.
Do podočnjaka dolazi iz više razloga, a najčešće se javljaju kao prirodni dio starenja. Osim toga, mogu se javiti zbog genetike, zbog umora ili lošeg spavanja, a mogu biti i posljedica dermatitisa.
Mogu ih uzrokovati pušenje ili pretjerana konzumacija alkohola, kao i dehidracija.
Kako se riješiti podočnjaka na prirodni način?
Postoji više načina kako se možete riješiti podočnjaka na prirodni način.
Neki od njih su:
1. Više sna
Najmanje sedam sati sna je potrebno da se osoba osjeća odmorno, ali i da ne nastanu podočnjaci.
2. Hladni oblozi
Hladni oblozi, odnosno hladna krpa ili čak žlica koji se stavljaju na oči pomažu u smanjenju proširenih krvnih žila, a to onda može smanjiti i pojavu tamnih krugova. Potrebno je ove hladne obloge držati oko deset minuta na očima.
3. Krastavci i vrećice čaja
Osim hladnih obloga, pomoći će i krastavci koji su puni vode i vitamina C, ali i namočene u hladnoj vodi vrećice crnog ili zelenog čaja koje mogu poboljšati cirkulaciju. Potrebno ih je držati deset do 20 minuta na očima.
4. Piling od kave
Piling od kave se radi vrlo jednostavno, a njegovo nanošenje može pomoći u smanjenju podočnjaka jer kofein proširuje krvne žile ispod očiju.
5. Prestanak pušenja i konzumiranja alkohola
Pušenje ubrzava proces starenja kože, dok konzumacija alkohola može utjecati na probleme s cirkulacijom, što vodi i do podočnjaka.
Kada posjetiti liječnika?
Iako u većini slučajeva podočnjaci nisu opasni, mogu biti simptom problema kao što su anemija ili problemi sa štitnjačom. Ako se uz podočnjake javlja i jaki umor ili ako dolazi do oticanja samo jednog oka, potrebno je posjetiti liječnika.
Određena istraživanja su pokazala kako kod malog broja ljudi podočnjaci nastaju zbog problema s jetrom.
Jedno istraživanje je pokazalo kako niske razine vitamina B12 mogu pojačati pigmentaciju kože, a to može dovesti i do stvaranja tamnih krugova ispod očiju.
Zaključak
Podočnjaci nastaju iz više razloga, a mogu se smanjiti na razne prirodne načine. Najvažnije je biti uporan i ponavljati tretmane svaki dan. S druge strane, podočnjaci mogu biti posljedica nedostatka pojedinih vitamina ili pak problema s jetrom ili anemijom.
