neuobičajena situacija
Policajac htio kazniti vozača zbog prometnog prekršaja, ali kada je prišao vozilu ostao je bez riječi
Policajci su zaustavili automobil koji je pred njihovim očima počinio očit prekršaj. No kad su prišli vozilu, shvatili su da vozaču ne mogu izdati kaznu.
Oglas
Prije nekoliko dana, tijekom rutinske akcije nadzora vožnje pod utjecajem alkohola, policijska patrola u San Brunu, gradu blizu San Francisca, primijetila je vozilo koje je na raskrižju napravilo polukružno okretanje – i to na mjestu gdje je takav manevar izričito zabranjen.
Naravno, policijska je patrola odmah reagirala, presrela i zaustavila vozilo.
Ali kad je jedan od policajaca prišao automobilu, u njemu nije bilo nikoga.
Naime, vozilom je upravljao autonomni sustav, dakle računalni program, a unutrašnjost vozila bila je potpuno prazna.
"Naši obrasci nemaju rubriku za robote"
Budući da za volanom nije bilo fizičke osobe, policajci nisu mogli izdati kaznu.
"Naši obrasci nemaju rubriku za robote", napisali su policajci iz policijske postaje San Bruno u objavi na Facebooku, gdje su objavili i fotografiju vozila.
Kako prenosi britanski The Guardian, zabranjeni manevar izvelo je autonomno vozilo tvrtke Waymo, koja djeluje u sklopu Googlea i već godinama razvija te nudi usluge autonomnog prijevoza.
Iako se tehnologija Wayma općenito smatra pouzdanom, policija je kontaktirala tvrtku, upozorila ih na incident i izrazila nadu da će “ponovno programiranje” spriječiti slične prekršaje u budućnosti.
Iz Wayma su poručili da istražuju slučaj te naglasili da je njihov sustav Waymo Driver osmišljen tako da poštuje sva prometna pravila.
Dodali su i da ostaju posvećeni sigurnosti u prometu kroz stalno učenje i nadogradnju svojih sustava.
Komentatori: Kaznite proizvođača!
U komentarima ispod objave pojavili su se i oni koji izražavaju nezadovoljstvo činjenicom da se autonomna vozila ne mogu kazniti jer nemaju vozača.
„Kaznu bi trebao platiti proizvođač“, stoji u jednom od tih komentara.
Kako je objasnio policijski narednik Scott Smithmatungol, prema važećem zakonodavstvu kazna se može izdati, primjerice, ako je vozilo nepropisno parkirano, jer se obavijest o prekršaju može pričvrstiti na vozilo.
No ako je riječ o vozilu bez vozača koje je u pokretu, trenutačno ne postoji pravna mogućnost za izdavanje kazne.
To bi se, međutim, uskoro moglo promijeniti.
Guverner Kalifornije Gavin Newsom prošle je godine potpisao zakon koji će policiji omogućiti izdavanje “obavijesti o neusklađenosti” za autonomna vozila koja krše prometna pravila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas