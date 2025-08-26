Šok i razočaranje
Preselili su se u novi stan, a zatim primili ljutito pismo susjeda
Radost zbog useljenja u novi dom mladom je paru brzo pokvarilo neugodno upozorenje koje ih je dočekalo na vratima.
Selidba u novi stan obično donosi sreću, uzbuđenje i osjećaj novih početaka. No za Frankieja i njegovu partnericu veselje je prestalo već prve večeri – zbog anonimnog, bijesnog pisma koje je netko zalijepio na ulazna vrata.
Od tople dobrodošlice do hladnog upozorenja
Frankie je na Redditu opisao da je dan selidbe u početku protekao savršeno. „Oko 14 sati počeli smo unositi manje stvari. Hodnici su cijelo vrijeme bili prazni, ništa nismo ostavljali na putu. U dizalu smo sreli dvoje susjeda, oboje su nam poželjeli dobrodošlicu i bili vrlo ljubazni,“ napisao je.
Jedina veća stvar koju su unijeli bila je madrac, i to tek oko 18:30. Nakon toga otišli su na večeru kako bi proslavili novi dom. No po povratku ih je dočekalo neugodno iznenađenje.
Na vratima je bilo zalijepljeno pismo, napisano velikim tiskanim slovima:
„Ovo vam je prvi dan i već ste poremetili živote svih svojih susjeda. Vaše nepoštovanje, lupanje vratima, vikanje i slično nećemo tolerirati! Buka se neće tolerirati! Ako se nastavi, podnosimo prijave. Platili smo puno novca da bismo izbjegli neodgovorne i bezobrazne stanare. Dosta!“
Šok i razočaranje
„Oboje smo bili potpuno šokirani. Nitko koga smo sreli nije spomenuo ikakav problem – naprotiv, većina nas je srdačno dočekala, a neki su čak ponudili i pomoć. Upravo zato ovo pismo toliko boli,“ ispričao je Frankie.
Iako sumnja da je autor netko koga je više puta vidio kako promatra s balkona, odlučio je ne upirati prstom. „Već dugo živimo u stanovima i znamo koliko buka može smetati. Zato nam je pri čitanju pisma bilo jako teško. Užasno mi je bilo pomisliti da smo nekoga toliko naljutili, iako smo stalno pazili,“ dodao je.
Rasprava na internetu
Ovaj događaj na Redditu je pokrenuo burnu raspravu o životu u zgradama, granicama tolerancije i načinima komunikacije među susjedima. Mnogi su paru izrazili podršku i savjetovali im da pismo jednostavno ignoriraju dok se ne pojave stvarne službene pritužbe.
Točna lokacija događaja nije poznata, no pretpostavlja se da se radi o Sjedinjenim Američkim Državama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
