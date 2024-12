Promjene koje ćete primijetiti ako mjesec dana ne pijete alkohol

Podijeli :

Doktor Ross Perry objasnio je kako već nakon tjedan dana bez alkohola možete primijetiti promjene u prehrambenim navikama, povećanje energije i općenito bolji osjećaj, kako fizički, tako i psihički.

Nakon mjesec dana apstinencije, san će se u potpunosti regulirati, a koža će izgledati čišće.

Dr. Perry naglašava kako pretjerana konzumacija alkohola može imati ozbiljne posljedice, poput povećanog rizika od bolesti jetre, visokog krvnog tlaka, moždanog udara, određenih vrsta raka i srčanih bolesti.

Osim toga, često dovodi do nezgoda, problema s pamćenjem, trovanja alkoholom te nakupljanja alkohola u krvi, što utječe na vitalne organe.

“Jedno povremeno alkoholno piće neće uzrokovati velike probleme, ali kada svakodnevna konzumacija postane pravilo, dugoročno može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih rizika,” ističe doktor.

Što se događa kada prestanemo piti alkohol?

Prvi tjedan

Već nakon nekoliko dana bez alkohola, tijelo započinje proces detoksikacije. Glavobolje će nestati, a općenito ćete se osjećati osvježenije.

Ipak, potrebno je do 72 sata da se mentalno i fizički potpuno vratite u normalu.

Vaš san postaje kvalitetniji. Iako alkohol može pomoći da brže zaspite, on ometa ključnu REM fazu sna, zbog čega tijekom noći dolazi samo do jedne ili dvije REM faze, umjesto preporučenih šest do sedam.

Primijetit ćete i promjene u prehrambenim navikama. Alkohol povećava hormon gladi, zbog čega često posežemo za nezdravim grickalicama.

Bez alkohola birat ćete kvalitetniju hranu i unositi manje kalorija – primjerice, ako ste svaku večer pili čašu vina, unijet ćete oko 960 kalorija manje tjedno.

Također, trbuh će izgledati ravnije, a osjećaj nadutosti će se smanjiti.

Drugi tjedan

Nakon dva tjedna, san će se dodatno poboljšati, a zamjena alkohola vodom učinit će čuda za vašu kožu – izgledat će čišće, manje suho, a sitne bore će se smanjiti.

Tijekom ovog razdoblja, vjerojatno ćete primijetiti i smanjenje tjelesne težine, smanjenje podočnjaka i manje nadutosti.

Treći tjedan

U trećem tjednu krvni tlak počinje se smanjivati, što je važno za prevenciju dugoročnih zdravstvenih problema.

Primijetit ćete značajno poboljšanje kognitivnih sposobnosti i razine energije.

Četvrti tjedan

Nakon mjesec dana bez alkohola, koža i oči će izgledati svježije i bistrije. Koža koja je možda bila suha i nadražena, sada će izgledati hidratizirano i zdravo.

Jetra će smanjiti masnoću za čak 15 posto, što povećava njezinu sposobnost uklanjanja toksina. Ako osoba potpuno prestane piti, moguće je i potpuno preokrenuti blaže bolesti jetre, poput masne jetre.

Na kraju četvrtog tjedna vaš san će se u potpunosti regulirati, osjećat ćete se odmorno, imat ćete više energije i vjerojatno ćete smršaviti. Produktivnost i opće dobro raspoloženje bit će znatno poboljšani, prenosi Danas.

