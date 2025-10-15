Promjene na vašoj koži mogu ukazivati na nedostatak ovih vitamina

Ako primijetite crvene ili bijele prištiće nalik aknama, osobito na licu, rukama ili stražnjici, to može značiti da vam nedostaju masne kiseline te vitamini A i D. Kako biste nadoknadili njihov manjak, konzumirajte losos, sardine, orašaste plodove, zeleno povrće, mrkvu i crvene paprike. Ovo povrće sadrži beta karoten, koji tijelo pretvara u vitamin A.