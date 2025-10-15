Promjene na vašoj koži mogu ukazivati na nedostatak ovih vitamina

Ako na svojoj koži primijetite određene promjene, one mogu biti znak da vam nedostaju vitamini ili minerali.
Oglas
Ako vam pucaju kutovi usana, stručnjaci ističu da je to znak nedostatka željeza, cinka te vitamina B skupine – posebno vitamina B2, B3 i B12. Ova pojava česta je kod vegetarijanaca jer njihov način prehrane često ne osigurava dovoljan unos navedenih vitamina, piše Klix.
Evo što morate više jesti
Kako biste nadoknadili nedostatak, jedite više blitve, kikirikija, leće, lososa, tune i jaja. Apsorpciju željeza poboljšava vitamin C, koji ujedno pomaže u jačanju imuniteta. Preporučuje se kombinirati ove namirnice s povrćem poput brokule, crvene paprike, kelja i cvjetače.
Ako se na licu pojavi crveni osip ili ako gubite kosu, to može biti znak nedostatka vitamina B7 (biotina), poznatog i kao “vitamin za kosu”. U prehranu uključite više kuhanih jaja, lososa, avokada, gljiva, soje, oraha, malina i banana.
Ako primijetite crvene ili bijele prištiće nalik aknama, osobito na licu, rukama ili stražnjici, to može značiti da vam nedostaju masne kiseline te vitamini A i D. Kako biste nadoknadili njihov manjak, konzumirajte losos, sardine, orašaste plodove, zeleno povrće, mrkvu i crvene paprike. Ovo povrće sadrži beta karoten, koji tijelo pretvara u vitamin A.
Što s drugim simptomima?
Ako osjećate trnce ili peckanje u rukama, nogama ili tijelu, to može ukazivati na manjak vitamina B skupine – osobito folne kiseline (B9), B6 i B12. Ovaj nedostatak povezan je s oštećenjem perifernih živaca. Preporučuje se konzumirati špinat, ciklu, grah, jaja i školjke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas