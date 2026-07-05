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Kako pravilno skladištiti rajčice: Slijedite ove korake za očuvanje svježine i okusa
Rajčica je nezaobilazna namirnica u mnogim kućanstvima, pogotovo ljeti, no ako se ne skladišti na pravilan način, može izgubiti svoj puni okus i sočnost.
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Nepravilno čuvanje može dovesti do toga da rajčica postane bezukusna i vodenasta. Kako biste iz ove namirnice izvukli najbolje, važno je znati gdje i kako je pohraniti.
Mnogi smatraju da rajčicu treba držati u hladnjaku kako ne bi postala premekana, ali prema riječima kulinarske stručnjakinje Mike Gio, upravo je to jedna od najčešćih pogrešaka.
Gio je objasnila da je promijenila način skladištenja rajčica nakon što je saznala da hlađenje može utjecati na enzime odgovorne za njihov okus, prenosi Klix.ba.
Istaknula je da je hladnjak jedan od glavnih razloga zbog kojih rajčica može izgubiti sočnost i postati vodenasta te objasnila kako postoji jednostavan način čuvanja kojim se bolje očuvaju okus i tekstura.
Nezrele rajčice najbolje je držati na sobnoj temperaturi, na kuhinjskoj površini, s peteljkom okrenutom prema dolje. Na taj se način smanjuje ulazak zraka u plod i usporava gubitak vlage.
Ako želite ubrzati sazrijevanje čvrstih rajčica, možete ih staviti u papirnatu vrećicu zajedno sa zrelom jabukom ili bananom. Ovo voće oslobađa etilen, prirodni plin koji ubrzava proces sazrijevanja.
Kad rajčice potpuno sazriju, možete ih staviti u hladnjak kako biste usporili kvarenje. Prije konzumacije preporučuje se izvaditi ih iz hladnjaka oko 30 minuta ranije jer se tako mogu bolje vratiti okus i tekstura.
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