Samo isključite ovaj uređaj noću i vaš račun će biti upola manji

Želite li uštedjeti novac i već neko vrijeme razmišljate o tome kako možete "smanjiti" račun za struju?
Kada razmišljamo o stvarima koje u našem kućanstvu troše mnogo električne energije, vjerojatno ne pomislimo na ovaj skromni uređaj, koji – ako je stalno uključen u struju – može potrošiti gotovo jednako struje kao i hladnjak.
"Skromni" usmjerivač (router) za povezivanje na internet, ako ga ostavite uključenog cijeli dan, troši poprilično struje.
Kupite uređaje za uštedu energije
Obratite pozornost na energetsku učinkovitost svojeg usmjerivača prije kupnje i uvjerite se da troši što manje energije kada je uključen i u stanju pripravnosti.
Njemačka Savezna agencija za zaštitu okoliša (UBA) kaže da je to posebno važno ako se usmjerivač ne može isključiti jer je također povezan na telefonsku liniju, prenosi Metropolitan.
Ako je tako, preporuka je razmisliti o usmjerivaču koji vam barem omogućuje isključivanje Wi-Fi mreže kada je ne koristite.
