domoljublje ili očaj?
Vučetić: Lika – ili majka događajnosti ili spomen park poslušnosti
Marko Vučetić, profesor filozofije i bivši saborski zastupnik gostovao je u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak i komentirao subotnji prosvjed i ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića.
Kad je o subotnjem prosvjedu riječ, ne znam je li riječ o domoljublju ili o očaju, jer ako govorimo u nekakvim pojmovima koje proizlaze iz enciklike pape Franje, a riječ je o tome da smo se u Lici susreli sa zlostavljanom i opljačkanom domovinom, odnosno okolišem koji je trebalo poslužiti za politike pljačke, onda je riječ o očaju ljudi koji na nešto takvo ne pristaju.
Jer da bi domoljublje bilo konkretizirano, da bi saznali da Ličani uopće vole Liku ili da Hrvati vole Republiku Hrvatsku, onda oni jasno i glasno trebaju reći tko to njihovu ljubav i tko to njihovu domovinu ugrožava. Mi znamo da oni imaju nekakvu nedefiniranu ljubav, ali još uvijek nisu jasno izrekli da je Vlada Republike Hrvatske, da je premijer, da su ministri, da je gradonačelnik i župan, da su ti neprijatelji koji su se okomili na njihovu državu.
Ako oni to, i na njihovu lokalnu sredinu, ako oni to ne naprave u sljedećim tjednima, kad Vlada pokaže svoju nemoć, odnosno kad počinje u ovim rokovima braniti one koji su otrovali Liku zato što sanaciju neće provesti ekspeditivno, onako kako bi trebali, onda bi Lika zaslužila da postane spomen-park i upozorenje. Lika može postati majka događajnosti u kojem će uistinu nastati novo domoljublje koje se opire jasno i izrečenom neprijatelju, ili može postati jedan sramotni spomen-park poslušnosti koji okuplja ljude koji nisu u stanju jasno i glasno suprotstaviti se poznatom neprijatelju.
Zašto je izostala takva vrsta artikulacije?
Pretpostavljam da se radi o tome da je u Lici riječ ne o nekakvoj heterogenoj grupaciji ljudi, nego o ljudima koji njeguju tu lojalnost prema desnim politikama, odnosno prema HDZ-u i desnici, i oni to još uvijek promatraju kao unutarobiteljski sukob, kao da imaju nestašnog člana obitelji kojeg bi trebalo disciplinirati da više u kuću ne unosi smeće. I dok se god ne suoče s time da HDZ i te desne opcije, koji su uvijek prirepci HDZ-a, da su problem i da se s njima trebaju obračunati, i da zbog principa zaštite svoje sredine trebaju ustati protiv zlostavljača i trovača, ništa se bitno neće dogoditi.
Trovanje s hipodromskim koncertom
Mi smo otrovani na ovoj bazičnoj, dakle biološkoj razini, izloženi smo nestanku, ali prije toga je prethodilo ono društveno trovanje s hipodromskim koncertom.
I bez hipodromskog koncerta ne možemo tumačiti ovo što se zbiva u Zagrebu, i ako je prosvjed u Zagrebu uništavanje negativnih posljedica hipodromskog koncerta, onda on ima smisla. Ako ne, to je zavaravanje ljudi koji žive u svojim slabim predodžbama. Thompson je okupio ljude za koje je smatrao da ne smiju biti na prosvjedu, jer da je smatrao da ti ljudi koji iskazuju domoljublje prema jednoj čistoj, nezatrovanoj Hrvatskoj, Hrvatskoj koja će se braniti od svakog zlostavljača, on bi te ljude pozvao da dođu na prosvjed i da iz sebe samih rode novi koncept domoljublja, zajedništva i obitelji.
Što se tiče Katoličke crkve, ona je više hrvatska i politička i zbog toga šuti, umjesto da bude proročka i katolička. Niti domoljubni pjevači, a niti ti šutljivi biskupi, osim biskupa Uzinića i silom prilika biskupa gospićkog Marka Medu, nisu progovorili katoličkim riječima, proročkim riječima koje su sadržane u ovoj enciklici, jer nam netko truje sestru i netko nam ubija majku.
Koji je motiv njihove šutnje?
Njihov motiv je zato što im je pogled zatvoren isključivo u ovaj nacionalistički horizont o kojem su progovarali papa Franjo i papa Lav XIV. kad osuđuju tehnokraciju i nemogućnost čovjeka da bude akter u povijesti 21. stoljeća zbog toga što je zatrovan i skučen u granice nacionalizma. Biskupi ne osjećaju posljedice zatrovanosti, niti društvene, niti ove prostorne, odnosno kozmološke ili biološke, zbog toga što i dalje primaju sredstva iz proračuna.
Oni su ugledni građani, oni mogu kadrovirati, ali kadroviraju s otrovanim, zatrovanim, napuštenim ljudima. I to je poraz hrvatskih biskupa zbog toga što oni nisu dovoljno katolički, nego su previše nacionalni.
Iživljavanje nad žrtvama Srebrenice I Škabrnje
Oni nisu došli odati počast samo osuđenom ratnom zločincu, nego su došli likovati nad žrtvama.
Riječ je o tome da svi oni koji su se okupili oko Ratka Mladića, oni se okupljaju oko spremnosti da počine taj zločin i da počine zločin u nekoj budućnosti.
Ovo je iživljavanje i nad žrtvama Srebrenice, nad žrtvama Škabrnje, jer se Ratka Mladića promatra kao dio identiteta onoga što srpstvo bi trebalo biti u budućnosti, a srpstvo u budućnosti bi trebalo biti ono koje odgovara četništvu iz prošlosti Ratka Mladića.
Tako da je ovo riječ o porazu građanske Srbije, odnosno građanska Srbija se treba pobuniti i bune se, primjerice, žene u crnom, protiv onoga što se zbiva s ovim heroiziranjem ratnih zločina, zato što srpski narod treba obraniti od tog četništva, jer ako ih se ne obrani od četništva, oni ne mogu baštiniti ovaj ljudski element suvremenog svijeta.
Svi nacionalistički narodi i svi nacionalizmi u pojedinim narodima imaju istu sudbinu, da nas animaliziraju i da nas pretvaraju u zvijeri. Ovi koji su se okupili oko Ratka Mladića nisu se okupili da bi iskazali ljudski pijetet prema mrtvoj osobi, nego su se okupili oko spremnosti da oslobode animalne, odnosno životinjske elemente u sebi i da kažu kako su u bilo kojem trenutku spremni baštiniti Mladićev svijet, a to je svijet zločina i svijet genocida.
Ljudi koji su nas spremni trovati
Naša stvarnost je sada da u Banskim dvorima stoje ljudi koji su nas spremni otrovati, isto kao što su se okupili ljudi oko leša Ratka Mladića u spremnosti da zbog nekakve ideologije i dalje ubijaju svoje susjede, tako su se u Vladi okupili ljudi koji su neosjetljivi na trovanje hrvatskih građana. Ostavke su trebale biti podnesene, ali budući da ostavke nisu podnesene, oni su se svi legitimirali kao politička bića koja su ustrajna u tome da zbog svojih političkih uloga i benefita koje te uloge donose, bez ikakvih problema iščitavaju ovakve nalaze kao što smo čuli danas i nalaze koje ćemo slušati u budućnosti.
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