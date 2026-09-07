Vučetić: Lika – ili majka događajnosti ili spomen park poslušnosti

Pretpostavljam da se radi o tome da je u Lici riječ ne o nekakvoj heterogenoj grupaciji ljudi, nego o ljudima koji njeguju tu lojalnost prema desnim politikama, odnosno prema HDZ-u i desnici, i oni to još uvijek promatraju kao unutarobiteljski sukob, kao da imaju nestašnog člana obitelji kojeg bi trebalo disciplinirati da više u kuću ne unosi smeće. I dok se god ne suoče s time da HDZ i te desne opcije, koji su uvijek prirepci HDZ-a, da su problem i da se s njima trebaju obračunati, i da zbog principa zaštite svoje sredine trebaju ustati protiv zlostavljača i trovača, ništa se bitno neće dogoditi.