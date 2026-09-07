TOMISLAV KRASNEC
Novinar iz stožera AfD-a: Ovo dosad nisam vidio ni u jednoj zemlji
Novinar Večernjeg lista Tomislav Krasnec pratio je završnicu izbora u njemačkoj saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt te izbornu noć proveo u stožeru AfD-a.
Za N1 je opisao atmosferu među biračima stranke, ikonografiju koja ga je zatekla, ali i snažno nepovjerenje prema tradicionalnim medijima.
Krasnec je u Novom danu našem Hrvoju Krešiću kazao kako je tijekom nekoliko dana provedenih na terenu vidio i potvrdu slike AfD-a kao ekstremno desne stranke, ali i nezadovoljstvo dijela birača koji smatraju da ih etablirane političke stranke više ne čuju.
"Pa, ima i potvrde te slike koja o AfD-u vlada i u ostatku Njemačke, ali i u Europi, da je to jedna ekstremno desna stranka koja koketira s nekim neonacizmom. Ima i toga", rekao je Krasnec.
S druge strane, dodaje, među ljudima je primijetio strah i zabrinutost zbog vlastite ekonomske i društvene situacije.
"Ima i nekog straha, zabrinutosti, osjećaja običnih ljudi da njima ide loše i da stare stranke ništa ne rade po tom pitanju da njima bude bolje. Dakle, ima i jednog i drugog", rekao je.
"Štand je izgledao kao na koncertu Laibacha"
Posebno je opisao ono što je vidio u stožeru AfD-a tijekom proslave izbornih rezultata.
Kazao je da je ondje bio postavljen štand glasila povezanog s AfD-om, čija ga je ikonografija podsjetila na estetiku slovenskog Laibacha i Neue Slowenische Kunsta.
"Njihov štand je izgledao kao na koncertu Laibacha, onako, ako vidite 'Neue Slowenische Kunst', ta ikonografija koja zaista podsjeća na neka minula vremena", rekao je Krasnec.
Na štandu su se, dodaje, dijelile i naljepnice s porukom "Remigration" i slikama aviona.
"Ilegalne migrante će stavljati na avione, neće ni pitati, samo će ih vraćati nazad u njihove zemlje porijekla ili zemlje kojima su prošli", opisao je.
Krasnec je pritom upozorio da bi takva politika mogla imati posljedice i za Hrvatsku ako bi se migrante vraćalo u države u kojima su prethodno registrirani.
"Možda ta politika remigracije AfD-a znači i više aviona koji se vraćaju u Hrvatsku s migrantima, kao zemlju gdje su neki registrirani", kazao je.
Ocijenio je kako je riječ o prizorima koji značajno odudaraju od onoga što se desetljećima moglo vidjeti na skupovima etabliranih njemačkih političkih stranaka.
Zašto birači odlaze AfD-u?
Ipak, Krasnec upozorava da se rast AfD-a ne može objasniti isključivo ideološkim ekstremizmom stranke.
Na terenu je, kaže, susretao birače koji imaju osjećaj da tradicionalne stranke više ne zastupaju njihove interese te da njihov glas nitko ne sluša.
"Oni žele dati glas ovoj stranci jer vjeruju da će ih ona slušati. Sad, je li to neka zabluda tih birača ili ne, nije ni moje da ulazim", rekao je.
Dodao je da je tijekom boravka u Njemačkoj pokušavao prije svega razumjeti što te birače brine i odakle dolazi nezadovoljstvo koje ih vodi prema AfD-u.
Istodobno postoji i kritika prema kojoj je AfD znatno uspješniji u prepoznavanju i opisivanju problema nego u nuđenju konkretnih rješenja.
"AfD je samo dobar u opisivanju problema, a ne u rješavanju. Jednom kad dođu na vlast, ako dođu na vlast, ti birači će se razočarati jer ti problemi neće biti riješeni. Ali o tom potom", rekao je Krasnec, opisujući tu argumentaciju.
AfD i novi medijski ekosustav
Jedna od stvari koja ga je posebno iznenadila tijekom praćenja kampanje bio je broj YouTubera, streamera i influencera na skupovima AfD-a.
Krasnec ih opisuje kao političke agitatore i aktiviste koji ne pokušavaju izvještavati neutralno, nego su često otvoreno svrstani uz stranku.
"Ja sam se iznenadio koliko je tih YouTubera ili streamera ili influencera koji su zapravo politički agitatori, aktivisti", kazao je.
Kao primjer naveo je AfD-ov skup u Magdeburgu, koji su pojedini streameri uživo prenosili satima. Tijekom jednog takvog skupa i sam se susreo s YouTuberom s kojim je završio u međusobnom intervjuu i polemici.
"To nije neka objektivnost kojoj takvi influenceri, ja bih rekao, streme, za razliku od novinara kojima je objektivnost na prvom mjestu", rekao je Krasnec.
"Novinare etiketiraju kao lažljivce"
AfD je, prema njegovu dojmu, politički izrazito neprijateljski postavljen prema tradicionalnim medijima, iako Krasnec naglašava da osobno tijekom boravka na njihovim skupovima nije imao neugodnih iskustava.
"Nisam nikakvu ni fizičku ni verbalnu prijetnju osjetio", rekao je, dodajući da je odnos prema njemu, kao i prema brojnim međunarodnim novinarima koji su pratili izbore, bio korektan.
Problem je, smatra, širi odnos stranke i njezinih birača prema tradicionalnim medijima.
"Na neki način politika stranke i njihovih birača je da stalno etiketiraju novinare i medije kao lažljivce, a onda prigrle u taj svoj ekosustav, u svoju eho-komoru, YouTubere, streamere i influencere koji im govore ono što zapravo sami žele čuti", kazao je.
Upravo je razmjer tog paralelnog informacijskog ekosustava, kaže Krasnec, jedan od njegovih najsnažnijih dojmova s terena.
"Ja to nisam dosad nigdje vidio ni u jednoj zemlji, a bio sam u mnogima, pratio izbore u mnogima", zaključio je Krasnec.
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