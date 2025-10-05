Kako povećati broj otkucaja srca? Imamo par vježbi i navika s kojima ne možete pogriješiti

Normalan broj otkucaja srca je 60 do 100 otkucaja u minuti. Manji broj otkucaja srca može biti opasan i dovesti do kratkoće daha i umora, a može biti i znak problema sa srcem.
Oglas
U nekim slučajevima će biti potrebno povećati broj otkucaja srca. Ovo se najlakše postiže tjelesnom aktivnošću i intenzivnim vježbanjem. Povećanjem broja otkucaja srca tijelo bolje prenosi kisik i krv do mišića.
Uz to se i smanjuje kolesterol.
Broj otkucaja srca može puno reći o zdravstvenom stanju. Tako će premali broj otkucaja srca biti znak problema sa srcem, a može se prepoznati po kratkom dahu i umoru. Upravo zato je važno znati kako povećati broj otkucaja srca kako bi se sve funkcije odvijale kako treba.
Koji je normalan broj otkucaja srca?
Kardiovaskularne bolesti su ubojica broj jedan. U Hrvatskoj su ove bolesti vodeći uzrok smrtnosti desetljećima.
U 2023. godini umrlo je 19.937 osoba, odnosno 38,8 % od ukupno umrlih, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako bi se one spriječile važno je pratiti zdravlje srca i njegove otkucaje.
Normalan broj otkucaja srca za zdrave odrasle osobe je između 60 i 100 otkucaja u minuti u stanju mirovanja.
Ako osoba ima manje od 60 otkucaja u minuti, njihovo srce sporo kuca i potrebno je poduzeti mjere kako bi se to popravilo.
Zašto treba povećati broj otkucaja srca?
Sporo kucanje srca utječe na mozak i srce. Može se primijetiti po simptomima kao što su: kratkoća daha, bol u prsima, umor, zbunjenost, problemi s koncentriranjem, ali u nekim slučajevima neće biti nikakvih simptoma.
Ipak, u nekim slučajevima će biti potrebno liječenje, uzimanje terapije ili ugradnja pacemakera. Kada se ne radi o bolesti, već su samo otkucaji srca sporiji, pomoći može i vježbanje.
Kako povećati broj otkucaja srca?
Jedan od načina povećanja broja otkucaja srca je vježbanje. Intenzivno vježbanje će tako podići otkucaje srca na 70 do 80 posto maksimalnog broja otkucaja.
Osim toga, vježbanje je dobro i jer aktivne osobe imaju manji rizik od težih oblika i smrti od srčano-žilnih bolesti u usporedbi s osobama koje nisu aktivne.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje za odrasle osobe minimalno 150 do 300 minuta umjerene aktivnosti. Ako se radi o intenzivnoj aerobnoj aktivnosti, onda je potrebno 75 do 150 minuta tjedno.
Koje vježbe izvoditi za povećanje broja otkucaja srca?
Jedan od načina je raditi vježbe snage koje će jačati i mišiće. Ovdje spadaju vježbe s vlastitim tijelom, kao i vježbe s utezima. Važno je biti redovit u vježbanju, ali ne pretjerivati kako ne bi došlo do kontraefekta ili ozljeda.
Osim toga, veliku ulogu će imati manje sjedenja i više kretanja. Umjesto vožnje autom, može se odabrati šetanje.
Jednostavne promjene navika mogu puno značiti. Ipak, ako se ni nakon određenog vremena vježbanja broj otkucaja ne poveća, potrebno je posjetiti liječnika i vidjeti u čemu je problem.
Zaključak
Niski otkucaji srca mogu ukazivati na probleme sa srcem i zato je važno redovito kontrolirati puls i poduzeti što je potrebno da se otkucaji povećaju. Vježbanje je najjednostavniji način kako povećati broj otkucaja srca. Ipak, treba paziti da ne dođe do pretreniranosti.
U slučaju da se uz sporije otkucaje srca javljaju i drugi simptomi, potrebno je posjetiti liječnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas