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Što ne biste trebali naručivati u talijanskom restoranu: Neka jela mogla bi vas iznenaditi
Kuhari upozoravaju na nekoliko jela koja ne biste trebali naručivati u talijanskim restoranima jer nisu pripremljena na način koji odražava specijalitete ove zemlje.
Roberto Roncolato, šef kuhinje u londonskim hotelima The Franklin i The Pelham, odrastao je u blizini Verone i radio u kuhinjama s Michelinovim zvjezdicama. Za Daily Mail rekao je da je talijanska hrana u suštini kvalitetna.
„Nema ništa loše u tome da kuhar doda kreativni detalj jelu, ali postoji velika razlika između toga da klasik osmislite iznova i da ga krivotvorite”, rekao je.
Svoja zapažanja podijelio je i Diego Reali, vlasnik i šef kuhinje londonskog restorana Stefania, koji je odrastao u Rimu.
Piletina u tjestenini
„Talijani nikad ne stavljaju piletinu u tjesteninu. Piletina je zasebno jelo”, kaže Roncolato. Prema njegovim riječima, piletina u kremastim penama obično znači da je jelovnik sastavljen prema onome što je jeftino i jednostavno, a ne prema tradiciji, prenosi Klix.
Špageti bolonjez
Ovo jelo, kaže, nećete pronaći u Bologni. Tamo se ragu satima krčka i poslužuje sa svježim tagliatellama od jaja, koje bolje zadržavaju umak. Ako su špageti bolonjez na jelovniku, kuhinja vjerojatno kuha za turiste, a ne za Talijane.
Carbonara s vrhnjem
Prava carbonara priprema se od žumanjaka, guancialea, sira pecorino i crnog papra, a kremoznost dolazi od tehnike kuhanja, ne od vrhnja. Roncolato kaže da je vrhnje često prečac ili znak da je umak pripremljen ranije, u većoj količini.
Kruh s češnjakom
Ovaj prilog, prema Roncolatu, zapravo nije talijanski i vrlo često je smrznut. Umjesto njega savjetuje da tražite bruschette ili focacciu koje restoran priprema sam.
Rižoto koji je brzo pripremljen
Pravi rižoto, objašnjava, priprema se oko 18 minuta i miješa se po narudžbi. Ako stigne na stol gotovo odmah, kuhan je ranije pa samo dovršen. Ako vas konobar upozori da ćete na rižoto čekati, to je dobar znak.
Jelovnik koji sadrži velik broj jela
„Ako ima 60 jela, ne mogu sva biti svježa. Kratak, sezonski jelovnik znak je kuhinje koja kuha od početka”, kaže Roncolato.
Reali se slaže s njegovim mišljenjem. Kad mali restoran nudi desetke vrsta tjestenine, pizze, meso, ribu i sve talijanske specijalitete, on bi pitao kako se sve to priprema i čuva. Fokusiran jelovnik koji se mijenja s godišnjim dobima, kaže, obično znači više pažnje prema namirnicama.
Određene vrste pizza
Roncolato upozorava da dodaci koje Talijani ne bi prepoznali, poput BBQ piletine, obično skrivaju loše tijesto i loše namirnice. Pravi test je, kaže, Margherita s rajčicom, mozzarellom i bosiljkom.
I Reali upozorava na pizze pretrpane dodacima jer mogu sakriti kvalitetu tijesta i narušiti ravnotežu okusa.
Tjestenina s morskim plodovima
Reali savjetuje oprez kada je tjestenina s morskim plodovima prekuhana ili pliva u umaku.
„Morski plodovi trebaju imati okus mora, a ne biti prekriveni češnjakom, vrhnjem ili teškim umacima”, rekao je.
Savjetuje da birate jela u kojima su riba ili školjke pravilno pripremljene, a sastojci se međusobno nadopunjuju.
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