Utvrđene 22 povrede Zakona o zaštiti potrošača tijekom crnog petka

Inspekcijskim nadzorima kontrolirale su odredbe Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuju posebni oblici prodaje, isticanje cijena proizvoda te u vezi s tim nepoštena poslovna praksa trgovaca u odnosu prema potrošačima uključujući oglašavanje trgovaca pod nazivima Crni petak, kojima se pozivalo potrošače na kupnju proizvoda dajući informacije o postojanju određene pogodnosti u pogledu cijene proizvoda ili načina na koji je ona izračunata za određene proizvode.