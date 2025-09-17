Oglas

BOLJA ALTERNATIVA

Sušite ručnike na suncu? Evo zašto je to loša ideja

author
N1 Info
|
17. ruj. 2025. 22:11
Ručnici
Ilustracija / Pixabay

Nepravilno pranje i sušenje ručnika može ih učiniti grubima, neudobnima i s manjom moći upijanja. Jedna od najčešćih pogrešaka je izravno sušenje na suncu, što oštećuje vlakna i smanjuje mekoću tkanine.

Oglas

Iako sušenje na suncu djeluje kao praktičan način da se ručnici što prije osuše, visoke temperature i UV zrake mogu trajno oštetiti vlakna. Dugotrajno izlaganje sunčevoj svjetlosti uklanja prirodnu mekoću, isušuje tkaninu i čini ručnike krutima. Osim toga, sunce može izblijediti boje i skratiti vijek trajanja materijala, piše Krstarica.

Kako pravilno prati i sušiti ručnike

Ne pretjerujte s deterdžentompreviše deterdženta ostavlja ostatke u tkanini i može je dodatno učiniti tvrđom. Koristite umjerenu količinu blagih sredstava i izbjegavajte omekšivače, jer oni smanjuju moć upijanja ručnika.

Pravilna temperatura pranja – ručnike je najbolje prati na 40–60 °C, ovisno o vrsti materijala. Viša temperatura oštećuje vlakna, dok preniska ne uklanja dovoljno bakterija.

Prirodni trikovi za mekoću – dodavanje pola čaše bijelog octa tijekom ispiranja pomaže ukloniti ostatke deterdženta i neugodne mirise. Žlica sode bikarbone tijekom pranja dodatno omekšava tkaninu i održava svježinu.

Pravilno sušenje – ručnike je najbolje sušiti na svježem zraku, ali u hladu ili na mjestu zaštićenom od izravnog sunca. Ako koristite sušilicu rublja, birajte nižu temperaturu i izbjegavajte predugo sušenje.

Na ovaj način vaši će ručnici ostati mekani, mirisni i dugotrajni, spremni za svakodnevnu uporabu.

Teme
Njega tkanine Pranje ručnika Sušenje ručnika ručnik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ