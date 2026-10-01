Pobjeda bez većine: AfD traži partnere ili "prebjege"

AFP/TOBIAS SCHWARZ

Tri tjedna nakon uvjerljive pobjede na izborima u Saskoj-Anhaltu, Alternativa za Njemačku (AfD) još uvijek ne zna kako će doći do vlasti. Stranka je osvojila 43,8 posto glasova i 39 od 83 mandata, no za apsolutnu većinu potrebno joj je 42 zastupnika.

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Pred glavnim kandidatom AfD-a Ulrichom Siegmundom sada je težak zadatak – pronaći dovoljno podrške za formiranje pokrajinske vlade. Najizglednija opcija trenutačno je suradnja s malim Savezom Sahre Wagenknecht (BSW), koji je osvojio 5,3 posto glasova i pet mandata.

AfD dosad nije sudjelovao u vladi nijedne njemačke savezne pokrajine, a druge velike stranke uglavnom odbijaju suradnju s njim, piše DW.

BSW bi mogao odlučiti tko će voditi pokrajinu

BSW je otvoreniji prema razgovorima s AfD-om od ostalih stranaka. Ipak, pitanje je hoće li zastupnici te stranke podržati upravo Siegmunda za premijera pokrajine.

U pokrajinskom parlamentu za apsolutnu većinu potrebna su 42 glasa. AfD ih ima 39, dok CDU, SPD, Zeleni i Ljevica zajedno također imaju 39 mandata. BSW sa svojih pet zastupnika tako može biti ključan za rasplet.

Ako se većina ne pronađe u prva dva kruga glasovanja, u trećem se odlučuje relativnom većinom. Upravo zbog toga svaki glas može biti presudan.

Siegmund je posljednjih dana poručivao da vjeruje kako ima većinu, što se tumači kao mogućnost da bi pojedini zastupnici drugih stranaka mogli podržati njegov izbor ili se suzdržati. No takav scenarij otvorio bi mogućnost manjinske vlade.

AfD i BSW imaju dodirne točke, ali i velike razlike

AfD i BSW politički su vrlo različite stranke, posebice u gospodarskim i socijalnim pitanjima. Ipak, postoje teme oko kojih su njihove pozicije slične.

Obje su stranke kritizirale pojedine mjere uvedene tijekom pandemije, a imaju i slične stavove o ratu u Ukrajini i odnosu prema Rusiji. Protive se daljnjem naoružavanju Ukrajine, uz argument da bi takva politika mogla dodatno povećati rizik od šireg europskog rata.

Sličnosti postoje i kada je riječ o migracijskoj politici, iako AfD zagovara znatno stroži pristup. Pokrajinski ogranak AfD-a u Saskoj-Anhaltu službeno je klasificiran kao potvrđena desnoekstremistička organizacija od strane pokrajinske službe za zaštitu ustavnog poretka, što stranka odbacuje kao politički motiviranu ocjenu.

Razlike su vidljive, primjerice, u odnosu prema javnom servisu MDR. AfD zagovara njegovo ukidanje i stvaranje novog sustava, dok BSW želi najprije razmotriti mogućnosti reforme postojećeg servisa.

Oštre riječi unutar potencijalne suradnje

Da suradnja dviju stranaka nije nimalo jednostavna, pokazuju i javne izjave njihovih predstavnika.

Čelnik zastupničkog kluba AfD-a Oliver Kirchner nedavno je izrazio vrlo oštar stav prema ideji višegodišnje suradnje s vodstvom BSW-a, dok je čelnik BSW-a Fabio De Masi uzvratio ironičnom opaskom na njegov račun.

Sahra Wagenknecht, čije ime i dalje nosi stranka iako više nije njezina čelnica, također je kritizirala Siegmunda i ljude oko njega.

Postoji i druga opcija – vlada bez klasične većine

BSW je nakon izbora predložio i alternativni model. Prema toj ideji, na čelo pokrajinske vlade došla bi nestranačka osoba ili političar prihvatljiv većem broju stranaka.

Umjesto klasične koalicijske većine, parlament bi za svaku pojedinu odluku morao tražiti zasebnu većinu. Takav model bio bi neuobičajen za njemačke političke prilike.

Socijaldemokrati sada pokušavaju ponovno otvoriti tu mogućnost, ali bez uključivanja AfD-a. SPD je već pokrenuo razgovore s BSW-om, Zelenima i Ljevicom o mogućim rješenjima i donošenju odluka koje ne mogu čekati formiranje nove vlade.

Problem je što demokršćanski CDU zasad odbija sudjelovati, a bez njegovih zastupnika nije moguće osigurati potrebnu većinu.

I CDU je pod pritiskom

Izborni rezultat u Saskoj-Anhaltu dodatno je zakomplicirao situaciju i za CDU kancelara Friedricha Merza. Stranka je na izborima osvojila 17,2 posto glasova i 15 mandata, dok je AfD osvojio gotovo 44 posto.

Unutar CDU-a pritom postoje rasprave o tome kako se odnositi prema sve snažnijem AfD-u, osobito među dijelom demokršćana iz istočne Njemačke koji zagovaraju otvoreniji pristup suradnji.

Nakon izbora u Saskoj-Anhaltu tako ostaje otvoreno ključno pitanje: može li AfD, unatoč tome što je osvojio najviše glasova, pronaći način da osigura većinu i preuzme pokrajinsku vlast?

Novi saziv pokrajinskog parlamenta trebao bi se konstituirati 6. listopada, kada bi prvi potezi zastupnika mogli pokazati u kojem će se smjeru razvijati pregovori i hoće li se otvoriti put prema vladi predvođenoj AfD-om.