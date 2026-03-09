U australskoj šumi otkrivena jedna od najinvazivnijih životinjskih vrsta

Gnijezdo su ubrzo nakon otkrića uništili, priopćilo je australsko vijeće za invazivne vrste. "Vatreni mravi jedna su od najgorih invazivnih prijetnji za naše divlje životinje i ako ih u jugoistočnom Queenslandu ne uklonimo, proširit će se po većem dijelu države", rekao je direktor vijeća Reece Pianta.