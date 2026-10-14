OBIŠAO 195 DRŽAVA
VIDEO / Amerikanac proputovao cijeli svijet, ali Srbija ga je posebno osvojila: "Ona je broj jedan!"
Amerikanac Cameron Mofid, koji je do 25. godine posjetio svih 195 država svijeta, u gostovanju u jednom američkom podcastu otkrio je koja mu je zemlja na Balkanu najdraža, a posebno je istaknuo njezine ljude, kulturu i noćni život.
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Cameron Mofid, Amerikanac koji je u dobi od 25 godina obišao cijeli svijet, Srbiju je proglasio svojom omiljenom zemljom na Balkanu. To je otkrio tijekom gostovanja u američkom podcastu, u kojem je govorio o svojim putovanjima i iskustvima koja je stekao obilazeći svih 195 država svijeta.
Na pitanje voditelja koja mu se balkanska zemlja najviše svidjela, Mofid je bez dvojbe izdvojio Srbiju.
"To je regija koju ostatak svijeta jako podcjenjuje. Mislim da su sve zemlje ondje sjajne, ali po mom mišljenju Srbija je definitivno broj jedan i izdvaja se od ostalih", rekao je.
Posebno ga se dojmio Beograd, grad za koji smatra da je prožet poviješću i kulturom.
"Balkanci imaju lošu reputaciju"
Mofid se osvrnuo i na način na koji ljudi iz drugih dijelova svijeta doživljavaju stanovnike istočne Europe, a osobito Balkana.
"Istočni Europljani, a posebno Balkanci, općenito imaju lošu reputaciju. Ljudi misle da su hladni i nepristupačni. Ja zapravo mislim da je to dobra stvar jer uopće nisu lažni i ne pretvaraju se", objasnio je.
Dodao je da je u početku možda teže zbližiti se s ljudima iz regije, no da se situacija potpuno mijenja kada se jednom uspostavi povjerenje.
"Možda je u početku teško dok ih ne upoznaš, ali kada se to dogodi... čovječe, dat će ti sve. Pozvat će te u svoj dom i osjećat ćeš se kao dio obitelji", istaknuo je Mofid.
"Srbija je za mene broj jedan"
Pozitivne dojmove upotpunio je pohvalama na račun noćnog života, koji je opisao kao spontan i usmjeren na druženje s bliskim ljudima.
"Noćni život apsolutno je vrhunski. Vole se zabavljati, ali to nije onaj umjetni noćni život kakav se može vidjeti u Španjolskoj, Francuskoj ili Italiji. Ti ljudi doista vole provoditi vrijeme s bliskim prijateljima", rekao je.
Na kraju je još jednom naglasio koliko mu se svidio taj dio Europe. "Da, to je prekrasan dio svijeta i Srbija je za mene broj jedan", zaključio je.
Mofid je obilazak svih 195 država svijeta završio 3. travnja 2025. godine, kada je imao 25 godina. Njegovo postignuće potvrdila je putnička organizacija NomadMania.
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