Ovo je najinovativnija zemlja na svijetu i nalazi se u Europi. Pogledajte kako stoji Hrvatska

Švicarska je zauzela prvo mjesto, poziciju koju drži od 2011. godine. Švedska i Sjedinjene Američke Države našle su se na drugom i trećem mjestu u istraživanju Globalnog indeksa inovacija (GII) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, koje je obuhvatilo 139 gospodarstava i rangiralo zemlje prema 78 pokazatelja.