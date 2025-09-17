Globalni indeks inovacija
Ovo je najinovativnija zemlja na svijetu i nalazi se u Europi. Pogledajte kako stoji Hrvatska
Kina je izbacila Njemačku iz top 10 na globalnoj ljestvici inovacija.
Šest od deset najinovativnijih zemalja na svijetu nalazi se u Europi, no Kina je izbacila Njemačku iz prvih deset i prvi put ušla na ljestvicu, prema izvješću Ujedinjenih naroda objavljenom u utorak.
Švicarska je zauzela prvo mjesto, poziciju koju drži od 2011. godine. Švedska i Sjedinjene Američke Države našle su se na drugom i trećem mjestu u istraživanju Globalnog indeksa inovacija (GII) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, koje je obuhvatilo 139 gospodarstava i rangiralo zemlje prema 78 pokazatelja.
Južna Koreja, Singapur, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Nizozemska i Danska slijede tim redom. Kina je zauzela deseto mjesto, dok je Njemačka pala na 11. s devetog mjesta u odnosu na godinu ranije, prenosi euronews.
U zapadnoj Europi, Francuska je zauzela 13. mjesto, Irska 18., Italija 28., Španjolska 29., a Portugal 31.
Hrvatska se našla na 40. mjestu. Iz nas se nalaze 10 zemalja među kojima su Latvija, Grčka, Turska, Tajland, Slovačka..
GII 2025., koji je koristio podatke iz 2024., navodi snažne rezultate u gospodarstvima sa srednjim dohotkom poput Kine, Indije, Turske i Vijetnama, za koje se kaže da nastavljaju penjati na ljestvici.
Istaknuti su i Senegal, Tunis, Uzbekistan i Ruanda, za koje se navodi da „izranjaju kao dinamični nadmašivači u inovacijama“.
GII ističe da je Kina na putu da postane najveći ulagač u istraživanje i razvoj, te da je prošle godine podnijela najveći broj patentnih prijava, oko četvrtine svih međunarodnih prijava.
Međutim, Njemačka i Sjedinjene Države zabilježile su pad u broju međunarodnih patentnih prijava, što je važan pokazatelj inovacija.
No, u izvješću se dodaje da „čak i ako je ulaganje u inovacije u zastoju, sama inovacija nije“.
Općenito, istraživanje je pokazalo da tehnološki napredak ostaje snažan u svim područjima osim u odobrenju lijekova.
