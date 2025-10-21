Sviđa joj se i to što su ljudi otvoreniji prema modnim odabirima – kaže da je na ulici nitko ne bi čudno gledao zbog onoga što nosi. No, općenito ih je opisala kao hladnije. “Mnogo više nego Zagrepčane; malo mi nedostaje naša empatija i razgovori s nasumičnim ljudima u trgovinama ili na ulici.” Zaključila je da su po tome Ljubljančani sličniji Nijemcima ili Austrijancima, dok su Zagrepčani, kako kaže, “još uvijek pravi Balkanci”.