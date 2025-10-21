Petra Dimić, poznata pod nadimkom SaamoPetraa, popularna je hrvatska internetska influencerica koju na TikToku prati gotovo 300.000, a na Instagramu više od 400.000 ljudi.
U Ljubljani živi već oko dvije godine. Influencerstvom se bavi još od tinejdžerskih dana, a od početka srednje škole to joj se počelo i financijski isplaćivati, prenosi Metropolitan.
Prije dvije godine Petra Dimić se iz Zagreba preselila u Ljubljanu kako bi mogla živjeti s dečkom koji trenutačno, kako je ranije pojasnila, igra za ljubljanski klub.
Nakon dvije godine iskustva života u Ljubljani, u nedavnom je videu na TikToku najavila da će odgovoriti na najčešće pitanje svojih pratitelja: kakva je razlika između života u Zagrebu i Ljubljani.
Enorman rast cijena
Prva razlika koju je primijetila jest ta da su ljudi u Ljubljani, prema njezinu mišljenju, znatno sretniji i opušteniji, što je, kaže, s obzirom na hrvatski standard i razumljivo. No istaknula je i da je Ljubljana u posljednjih godinu dana postala nevjerojatno skupa – kad se doselila, u trgovinama je sve bilo jeftinije nego u Hrvatskoj, a sada je skuplje.
Dotaknula se i cijena stanovanja u Ljubljani. “Mi mislimo da je loše u Zagrebu, ali vjerujte, u Ljubljani je dvaput gore,” rekla je. S druge strane, priznaje da Ljubljana svakako “pobjeđuje” Zagreb u pogledu prirode i čistoće. “Stvarno je prekrasna, mirna i čista – već je prije nekoliko godina proglašena zelenom prijestolnicom Europe.”
@saamopetraa3 Ovo je samo moje mišljenje i kakav sam dojam stekla 🤷🏼♀️🗺️🤍 #grwm #ljubljana #zagreb ♬ Classy saxophone jazz in the hotel lounge(1461808) - ricca
Sviđa joj se i to što su ljudi otvoreniji prema modnim odabirima – kaže da je na ulici nitko ne bi čudno gledao zbog onoga što nosi. No, općenito ih je opisala kao hladnije. “Mnogo više nego Zagrepčane; malo mi nedostaje naša empatija i razgovori s nasumičnim ljudima u trgovinama ili na ulici.” Zaključila je da su po tome Ljubljančani sličniji Nijemcima ili Austrijancima, dok su Zagrepčani, kako kaže, “još uvijek pravi Balkanci”.
Naglasila je da su to samo njezina subjektivna zapažanja, no u komentarima se našlo mnogo korisnika koji se s njom nipošto nisu složili. Neki su bili razočarani njezinim pozitivnim mišljenjem o Ljubljani. “Zagreb ima mnogo više sadržaja od Ljubljane, koja slovi kao jedan od najdosadnijih gradova na svijetu,” napisao je jedan korisnik.
Druge je pak začudilo što je Ljubljančane opisala kao hladnije od Zagrepčana, jer su oni imali upravo suprotno iskustvo. “Ne bih se složila. Zagrepčani su hladni i rezervirani do te mjere da malo vuku na Austrijance. U Ljubljani sam, naprotiv, naišla na ljubazne, tople ljude, spremne pomoći.”
