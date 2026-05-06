Jubilarna 60. Međunarodna vrtna izložba Floraart održat će se od 14. do 17. svibnja u Parku Bundek, gdje će se predstaviti 22 izlagača iz sedam zemalja, a posjetitelji će moći vidjeti 18 vanjskih i 16 unutarnjih cvjetnih instalacija nadahnutih ovogodišnjom temom - vodom kao izvorom života.
"Ove godine s ponosom, radošću i uzbuđenjem slavimo 60. obljetnicu Međunarodne vrtne izložbe Floraart, a kako i priliči takvom događaju sve će krenuti iz centra grada odakle je davne 1966. krenuo i Sajam cvijeća", rekla je na konferenciji za novinare Božena Cvitanović, voditeljica Zrinjevca, podružnice Zagrebačkog holdinga, organizatora Floraarta.
Na različitim lokacijama u gradu bit će postavljene cvjetne instalacije, jedna od njih je "Cvjetni kubus" na Cvjetnom trgu te instalacija cvijeća na Manduševcu koja najavljuje ovogodišnju temu Floraarta - Voda kao izvor života. Na prostorima parka Zrinjevac postavljen je i obljetnički foto vremeplov.
Građane te cvjetne instalacije i vremeplov mogu pogledati tijekom svibnja, te od 14. do 17. svibnja u Parku Bundek besplatno obići 60. Floraart kojem su ove godine zemlje partneri Italija i Češka.
Uz cvjetne instalacije i mogućnost kupnje cvijeća i biljnog materijala koju će im ponuditi 40 proizvođača, posjetitelje očekuju edukacijski programi i stručna predavanja. Tradicionalno će se održati i Hrvatski kup florista, natjecanje učenika srednjih strukovnih škola te natjecanje za najljepše uređeni vrt Zagreba.
Sajam u poslijepodnevnim satima prati zabavni program s 13 različitih izvedbi i nastupa. Za djecu je pripremljen tradicionalni "Floragrad", te niz predstava i zabavnih događanja.
Voditeljica Zrinjevca rekla je da je ovogodišnja tema izabrana jer naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode kakve su nekada znale biti jednom u 100 godina a danas su nešto što postaje gotovo naša svakodnevica.
Jednu od instalacija pod nazivom "Tišina pod površinom" predstavila je Marita Burić Teskera, krajobrazna arhitektica iz Zrinjevca. Rekla je da je ta instalacija nastala iz svima poznatog trenutka - kada nam svega postane previše. Projekt je nastajao posljednjih šest mjeseci u suradnji više timova Zrinjevca - od uzgoja bilja preko tehničke izvedbe do izgradnje koja slijedi na Bundeku.
Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet poručio je da će ovogodišnja izložba biti atraktivnija nego ikad, a u gradu je vide i kao platformu za razvoj ideja o urbanom zelenilu. Istaknuo je da je Grad ove godine u Floraart uložio 40 posto više sredstava nego lani.
Prvi Sajam cvijeća održan 1966. na Gornjem gradu privukao je čak 130.000 posjetitelja, a Floraart na Bundeku svake godine posjeti više od 300.000 posjetitelja. Sajam cvijeća je 1992. dobio ime Floraart, preselio se uz Boćarski dom na Prisavlju, a 2006. na Bundek.
