Eric Phillips, gvajanski potpredsjednik Komisije za reparacije Karipske zajednice (Caricom), rekao je: „Britanska Konzervativna stranka trebala bi proučiti vlastitu povijest i priznati je, a ne ostati zarobljena u poricanju i govoriti samo o ukidanju ropstva. Ta se povijest dogodila, ne možete je promijeniti. Prihvatimo je i razgovarajmo o njoj te krenimo prema zacjeljivanju, načinima zajedničkog rada i rješenjima koja će biti na obostranu korist.“