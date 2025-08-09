Sve više trgovina stavlja kavu "pod ključ", kupci nezadovoljni

Kažu da se radi o "nekoliko pojedinačnih slučajeva na problematičnim lokacijama, gdje odgovorne osobe u trgovinama primjenjuju individualna rješenja za sprječavanje krađa kave" – od zaključavanja pojedinih velikih pakiranja, preko izdavanja na blagajnama s osobljem, pa do smanjenja dostupnosti na polici. Smatraju da nije praktično ni za kupce ni za zaposlenike "otežavati pristup ovoj kategoriji proizvoda".