Sve više trgovina stavlja kavu "pod ključ", kupci nezadovoljni

Kava očito sve češće postaje meta lopova. Sad neki trgovci uvode mjeru koja je već poznata kod alkoholnih pića.
Sve više trgovaca zaključava skupe marke kave u staklene vitrine kako bi spriječili krađe, izvještava Lebensmittel Zeitung.
"Nerijetko se dogodi da se isprazni cijela polica", rekao je Frank Horst iz kölnskog EHI instituta, istraživačkog instituta za maloprodaju, za taj portal, prenosi Fenix Magazin. Neke trgovine imaju toliko velikih problema da moraju zaključavati robu – "čista samoobrana".
Samo 2024. trgovci su pretrpjeli štetu od oko tri milijarde eura – s tendencijom rasta. Osim kave, među najčešće ukradene proizvode spadaju i duhan, baterije te kozmetika. Trgovci poput Rossmanna i Rewea prilagođavaju svoje mjere.
Neki trgovci skeptični
Rossmann je poručio: "Dobro poznati trend u maloprodaji, uključujući i kavu, pažljivo pratimo i iz toga izvlačimo zaključke. Stoga svoje preventivne mjere kontinuirano prilagođavamo potrebama i reagiramo ovisno o situaciji i okolnostima."
Rewe, s druge strane, zaključavanje kave iza stakla smatra pomalo upitnim.
Kažu da se radi o "nekoliko pojedinačnih slučajeva na problematičnim lokacijama, gdje odgovorne osobe u trgovinama primjenjuju individualna rješenja za sprječavanje krađa kave" – od zaključavanja pojedinih velikih pakiranja, preko izdavanja na blagajnama s osobljem, pa do smanjenja dostupnosti na polici. Smatraju da nije praktično ni za kupce ni za zaposlenike "otežavati pristup ovoj kategoriji proizvoda".
